Il Barcellona lo soffia al Milan: incontro con l’agente

In casa Milan il mercato è davvero rovente. Il club rossonero valuta varie opzioni, ma deve stare attento alla concorrenza di grandi rivali.

Il calciomercato del Milan è cominciato con il ‘botto’. Il club rossonero ha cambiato asset dirigenziale ed ha ceduto un pilastro del centrocampo come Tonali. Cifre record, quasi 80 milioni dal Newcastle, e una squadra da ricostruire con i soldi dell’ex talento bresciano.

La società rossonera ha subito chiuso Loftus Cheek per il centrocampo e cerca rinforzi in tutti i reparti. La priorità del club è costruire una rosa omogenea con titolari e rinforzi sullo stesso piano, il Milan valuta profili giovani e molto interessanti. Nelle ultime ore è sfumato Arda Guler, finito al Real Madrid, mentre i rossoneri potrebbero rinforzare il reparto offensivo con l’americano Christian Pulisic. Il talento a stelle e strisce piace a Cardinale e la società ha voglia di rilanciarlo.

Non solo attacco perchè il club valuta anche la difesa e nello specifico un calciatore che possa ruotare con il capitano rossonero Davide Calabria. Per il reparto difensivo piace molto il giovanissimo talento Ivan Fresneda. Il calciatore non ha ancora 20 anni, viene considerato come uno dei profili europei più interessanti del calcio europeo e partirà sicuramente. La Real Valladolid è infatti retrocessa nella ‘Serie B spagnola’ e il giocatore non resterà. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 20 milioni e piace quasi a tutta Europa, Milan compreso.

Milan, la big spagnola piomba su Fresneda

Secondo quanto riporta Marca il dirigente del Barcellona (ed ex calciatore) Deco avrebbe avuto un contatto importante con l’agente di Fresneda e l’obiettivo è convincerlo ad accettare la causa catalana. Per il Barcellona non è semplice, i problemi ormai noti finanziari complicano ogni trattativa e il club quindi valuta di convincere in primis il calciatore e poi trattare con il Real Valladolid. Il club è retrocesso e nessuno dei club interessati è intenzionato a pagare la clausola di Ivan, nonostante un talento piuttosto indiscusso. Marca sottolinea l’interesse concreto anche del club rossonero.

Il Milan, cosi come il Barcellona, è partito da un’offerta di 10 milioni di euro ma la società del ‘Fenomeno’ Ronaldo non cede il suo gioiello per meno di 15 milioni di euro. Fresneda è pronto a partire, lo attende il salto in una grande. Il Milan c’è anche se non è in pole, consapevole dell’interesse in particolare delle big spagnole per il calciatore. Il Barcellona vuole chiudere, saranno settimane molto calde per il suo futuro.