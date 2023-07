Il Milan blinda un suo gioiellino: il comunicato del club

Rinnovo in quel di Milano per un giovanissimo protagonista della primavera, la dirigenza punta su di lui per il futuro.

A Casa Milan non pensano solo al successo imminente, ma anche ad aprire un ciclo vincente investendo già da oggi sui propri giovani. Una dimostrazione concreta di questa idea nel progetto la si ha oggi, con un annuncio del club sul proprio sito ufficiale. Si ufficializza il rinnovo fino al 2028 di un giovane talento che da un paio di anni gioca per la formazione Primavera del Milan.

Chaka Traoré rinnova con il Milan: il comunicato

Di seguito, il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dalla società meneghina:

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Chaka Traorè fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell’estate 2021, Chaka ha disputato queste due stagioni in rossonero con la formazione Primavera, con cui ha affrontato anche le Final Four della UEFA Youth League lo scorso aprile.

Grande soddisfazione per la società portare avanti un progetto a lungo termine con un giovanissimo, ma anche grande orgoglio per l’ivoriano e per la propria famiglia.