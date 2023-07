Il Milan piazza il primo esubero: sirene inglesi sul giocatore

Dopo gli acquisti effettuati in questo mercato il Milan deve pensare a cedere gli esuberi. In dirittura d’arrivo una cessione in Inghilterra.

Il primo esubero che lascerà Milanello con grande probabilità sarà il terzo portiere rossonero: Devis Vasquez. L’estremo difensore colombiano era arrivato in Italia lo scorso gennaio, ma non è mai riuscito a trovare spazio in prima squadra. Il Milan lo aveva acquistato dal Guaranì per una cifra vicina ai 500 mila euro facendogli firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2026.

Il trasferimento in Inghilterra

Nonostante le grandi aspettative che si avevano nei suoi confronti il classe 1998 è riuscito a collezionare soltanto due presenze con la Primavera del Milan. Per questo motivo i dirigenti rossoneri insieme a Stefano Pioli hanno deciso di cederlo in prestito per fargli fare esperienza.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe vicino a trovare un accordo con lo Sheffield Wednesday, squadra di Championship (la seconda divisione inglese).