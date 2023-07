Il Milan saluta sui social tre giocatori che non faranno più parte della rosa: la notizia

È tempo di mercato e di saluti in casa Milan. Sui propri canali social oggi la società rossonera ha dedicato un pensiero a due giocatori che erano già destinati a lasciare la rosa a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione.

Giornata di annunci ma anche di partenze quella di oggi, specialmente in casa Milan, dove si respira decisamente aria di cambiamento. E sul profilo Twitter della Società del ‘Diavolo’ poche ore fa sono comparsi due tweet di congedo.

Mercato Milan: i due tweet di saluto

Il primo tweet, in ordine cronologico, è dedicato a Tiémoué Bakayoko: il centrocampista francese ritornerà in Inghilterra alla corte del Chelsea, non avendo voluto il Milan esercitare il diritto di riscatto al termine del prestito.

La sua seconda avventura a Milanello non è stata all’altezza di quella precedente, vissuta alla guida di Gattuso.

Questo il tweet di ringraziamento pubblicato:

Merci beaucoup et bonne chance, @TimoeB08! 🤝 #SempreMilan

E non si è fatto attendere neppure il saluto a Ciprian Tatarusanu: il portiere classe ’86, in scadenza di contratto, non ha ricevuto la proposta di rinnovo.

Giunto nel settembre 2020, è stato fondamentale nel corso della stagione 2021/2022: le sue parate hanno infatti contribuito a ipotecare l’ultimo Scudetto rossonero.

Ecco il breve ringraziamento della società: