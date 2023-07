Il Milan tentenna e la Roma affonda: incontro con l’agente

I rossoneri vedono fumare un altro attaccante. Avviati i contatti con i giallorossi, i rossoneri rimangono a guardare.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. La partenza di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, il ritiro di Zlatan Ibrahimovic e Origi, ormai fuori dal progetto rossonero, mettono il Milan con le spalle al muro.

Fondamentale la ricerca sei un nuovo pilastro offensivo da affiancare a Olivier Giroud, che ormai avanza con l’età e necessita anche di rifiatare ogni tanto. La ricerca, tuttavia, è molto complessa. Trovare calciatori di livello a buon mercato non è un’operazione semplice, soprattutto se magari vengono da qualche squadra dove percepiscono già stipendi alti.

Per i rossoneri è fondamentale trovare l’attaccante, punto di partenza verso una stagione importantissima, nella quale il Milan dovrà confermare la sua forza in campo europeo dopo la semifinale di Champions League dell’anno scorso, ma anche rimettersi in vetta alla classifica della Serie A dopo una stagione conclusa al quarto posto.

Nel frattempo, però, le opzioni disponibili sfumano a causa della velocità delle altre squadre nel chiudere le operazioni. Dopo l’operazione Scamacca, sfumata a causa della volontà del giocatore, ce n’è un altro che si avvicina ai giallorossi dopo essere stato nel mirino del Milan.

Milan, la Roma “ruba” un altro colpo: avviati i contatti con Morata

Il Milan rischia di rimanere indietro. Dopo Gianluca Scamacca, sfumato perché il calciatore ha dichiaratamente aperto alla Roma, un altro attaccante è nel mirino dei giallorossi.

Si tratta di Alvaro Morata, spagnolo classe 1992 ex Juventus. Attualmente all’Atletico Madrid, Morata è disposto a cambiare casacca per approdare ai giallorossi, due troverebbe il suo grande amico Paulo Dybala. Sono lui e Mourinho, infatti, a spingere perchè si chiuda l’operazione, tanto che la Roma ha fissato un incontro con l’agente di Morata nonostante il primo obiettivo rimanga Gianluca Scamacca.

I rossoneri vedono sfumare, quindi, anche questo obiettivo di mercato. Morata sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra di Stefano Pioli. L’ex Juventus conosce molto bene il campionato italiano e, inoltre, potrebbe essere l’uomo giusto anche da un punto di vista del ruolo. Lo spagnolo sa falesia il centravanti che l’esterno, magari per dare fiato a Rafael Leao quando serve.

Attenzione ai prossimi giorni, perchè l’inizio del campionato, previsto per il 20 agosto, si avvicina e il tempo per formare una rosa completa si fa sempre più breve.