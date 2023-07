Il Napoli prova a battere il Milan: prima offerta in arrivo

Il caldo dell’estate avanza, alimentando ancora di più la febbre da calciomercato. Le squadre mercato delle big di Serie A si sono dimostrate attive in questa prima metà di finestra estiva, in particolare quelle delle due milanesi. Infatti Milan ed Inter si sono più volte sfidate sul mercato, continuando la sfilza di derby del 2023, che poche volte hanno sorriso ai rossoneri. Inoltre le varie lotte di mercato continuano, con Milan ed Inter costantemente alla ricerca di un bomber da far entrare nelle proprie rotazioni. Da Morata a Taremi, l’estate milanese sembra essere veramente calda.

Tuttavia il Milan non deve stare attento solamente al reparto offensivo. Infatti Moncada e Furlani stanno continuando a muoversi, dopo aver chiuso la presa per Loftus-Cheek, Sportiello, Romero e Pulisic. Soprattutto l’americano ha l’aria di essere uno dei possibili crack della prossima stagione rossonera, grazie alla sua velocità ed ai suoi dribbling. Inoltre il Milan avrebbe un altro sogno nel cassetto: Lazar Samardzic. Il mancino dell’Udinese ha stregato mezza Serie A, e non solo, grazie alla qualità messa in mostra alla Dacia Arena negli ultimi due anni. Infatti il tedesco di origini serbe ha collezionato ben 5 gol e 4 assist in stagione, confezionandoli quasi sempre come perle.

Samardzic, il Napoli fa sul serio

Tuttavia il talento del giovane mancino ha attirato tantissima competizione. Infatti non c’è solo l’Inter, squadra che sembrava essere più attrezzata a lottare con il Diavolo, sul giocatore. Infatti il Napoli Campione d’Italia starebbe pensando a Samardzic per aggiungere ulteriore qualità alle proprie catene offensive. Samardzic potrebbe sia andare a prendere il posto di Zielinski, in uscita, che entrare nelle rotazioni offensive. Inoltre, come riportare da La Gazzetta dello Sport, proprio il Napoli sarebbe la prima squadra interessata a presentare un’offerta formale all’Udinese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto ad un’offerta di circa 25 milioni di euro, aggiungendo alla trattativa il cartellino di Gianluca Gaetano. Il centrocampista offensivo del Napoli è un classe 2000 ed ha vissuto lo spettacolo di vincere lo Scudetto con la squadra del cuore nella scorsa stagione. Inoltre lo scorso anno è stato impiegato da Spalletti con più costanza, arrivando a segnare un gol contro l’Inter nella 36esima giornata di Serie A. Di conseguenza l’Udinese potrebbe seriamente pensarci ed entrare in trattativa con il Napoli. Milan ed Inter stanno alla finestra: il Milan ha forse qualche chance in più, considerando il tesoretto arrivato da Tonali. Tuttavia, nell’ennesimo derby di mercato, sia Milan che Inter potrebbero rimanere con un pungo di mosche.