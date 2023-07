Il Psg lo manda via: idea Milan, ecco l’attaccante

Il PSG manda via l’attaccante, il Milan ci pensa per mettere il giocatore a disposizione di Stefano Pioli per l’anno prossimo.

La dirigenza del Milan è tra le più attive sul calciomercato, specialmente se si considera l’immobilismo quasi totale della nostra Serie A. Dopo gli arrivi ufficiali di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisc, il Milan sarebbe pronto a regalare a mister Stefano Pioli anche un attaccante. Gli uomini mercato del club rossonero avrebbero scovato un talento in esubero dal Paris Saint Germain che sembra fare proprio al caso del Milan.

Pioli ha infatti chiesto a gran voce alla dirigenza un calciatore che possa far rifiatare l’attaccante francese senza però farne sentire la mancanza là davanti. Compito che non è stato svolto a dovere nella scorsa stagione né da Divock Origi, né da Ante Rebic e neppure da Zlatan Ibrahimović che è stato più un uomo-spogliatoio che altro. Il nome sarebbe stato individuato guardando tra gli esuberi del club parigino, andiamo a scoprire insieme di chi si tratta. Il nuovo attaccante del Milan arriva dal PSG Il portale esperto di mercato calciomercato.com riporta come il Milan abbia messo nel mirino Hugo Ekitike, attaccante 21enne del Paris Saint Germain, che non sembra essere incedibile per il nuovo tecnico dei parigini Luis Enrique e sarebbe il profilo perfetto per fare il vice Giroud al Milan. Nel corso dell’ultima stagione Hugo Ekitike ha accumulato 32 presenze al Paris Saint Germain, spesso però solo per scampoli di partita, riuscendo comunque a segnare 4 gol e regalate 4 assist ai compagni in tutte le competizioni.

Il giovane attaccante francese era stato pagato 28,5 milioni di euro dal Paris Saint Germain che lo aveva prelevato dal Reims solo una stagione fa. Proprio per questo motivo, il PSG non vorrebbe privarsene per meno di 20 milioni di euro, ma la dirigenza del Milan sta valutando una proposta di prestito oneroso con diritto (o obbligo) di riscatto per accontentare le richieste del club parigino. Al momento la trattativa stenta a decollare, ma l’attaccante di 1,89m classe 2002 sarebbe un colpo perfetto per il Milan, perchè anche le caratteristiche fisiche e tecniche andrebbero a sposarsi alla perfezione con la rosa che il Milan sta costruendo sotto la guida di Stefano Pioli per tornare il prima possibile a competere nuovamente per lo Scudetto, che nella scorsa stagione è stato troppo, troppo lontano. Sono attesi aggiornamenti in merito alla trattativa nel corso dei prossimi giorni.