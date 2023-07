Il Psg scarica Donnarumma: assalto al nuovo portiere

Il portiere di origini campane rischia di ritrovarsi in difficoltà. Il calciomercato è cominciato e il Psg prepara la rivoluzione.

L’ultima stagione ha segnato e non poco le sorti future del Psg. Il club transalpino nonostante una rosa con grandi campioni e nomi letteralmente da urlo è uscito subito dalla Champions League e non ha mai davvero convinto. Vedere una squadra con Messi, Mbappe e Neymar uscire agli Ottavi di finale è una brutta batosta da sopportare.

E infatti i tifosi non hanno gradito e hanno portato avanti una contestazione verso il Psg (dalla proprietà ai calciatori) durata diversi mesi. Neanche la vittoria dell’ennesima Ligue1 ha cambiato le cose e la società si ritrova costretta in questi giorni ad attuare una nuova rivoluzione. Al Khelaifi ha deciso di puntare su una grande guida tecnica per rilanciare le ambizioni del club, ripartire con Luis Enrique in panchina. Oltre allo spagnolo sono arrivati diversi calciatori di qualità, nomi di grande livello come Lucas Hernandez e Marcos Asensio.

Sono in tanti a partire ed uno dei calciatori che potrebbe clamorosamente dire addio è Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan ed estremo difensore della Nazionale italiana non ha sfigurato nell’ultima stagione, ma ha avuto un rendimento con costanti alti e bassi. Il Psg non reputa il calciatore incedibile, soprattutto valutando il fatto che Luis Enrique cerca un portiere estremamente bravo con i piedi, non uno dei principali pregi dell’azzurro. Da qui il club francese è a caccia di un nuovo portiere, come riporta Le Parisien.

Psg, pronti 15 milioni per il portiere

Il club francese ha scelto il portiere per la prossima stagione e secondo quanto riporta Rmc Sport Luis Enrique ha scelto l’esperto portiere Yassine Bounou, calciatore del Siviglia e neo vincitore dell’ultima Europa League con la maglia del Siviglia. Il club iberico necessita di vendere e l’estremo difensore sogna un ulteriore salto di qualità in ambito internazionale. La spesa non sarebbe comunque troppo onerosa visto l’età, il Siviglia valuta il calciatore circa 15 milioni di euro e il Psg valuta quindi un cambio tra i pali.

Donnarumma è in vendita, ma non è semplice cedere l’estremo difensore parigino. Il calciatore ha uno stipendio di oltre 7 milioni di euro e ovviamente il club francese vorrà incassare qualcosa dalla sua cessione, da qui i dubbi della società che acquista senza problemi ma che fatica sempre a cedere. Quel che appare chiaro è che Luis Enrique e Donnarumma non sembrano avere le stesse idee calcistiche, le strade del portiere e il Psg potrebbero separarsi.