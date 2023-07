“La Roma per me è un sogno”: l’obiettivo snobba il Milan e sorprende tutti

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. Tanti i nomi sul piatto, da Morata a Chukwueze ma non solo. Un pallino della dirigenza rossonera ha svelato la propria volontà, che tuttavia allontana il Diavolo.

A poco a poco il nuovo Milan 23/24 sta prendendo forma. Già due innesti sono giunti alla corte di mister Pioli: mentre Loftus-Cheek è stato presentato nella giornata di ieri, oggi è atteso lo sbarco a Milano di Pulisic. Altro colpo in definizione per il Diavolo è Reijnders, pronto a prendere su di sé la complicata eredità di Tonali.

Ma non finisce qui: la società rossonera è alla ricerca di un centravanti per far rifiatare Giroud: i nomi maggiormente accostati sono Morata e Chukwueze, senza dimenticarsi di Gianluca Scamacca. Proprio l’attaccante azzurro ha concesso un’intervista a “La Gazzetta della Sport“. Lunedì la punta del West Ham è definitivamente sul prato verde per svolgere un’amichevole dopo l’infortunio patito qualche mese fa. Un’occasione così commentata dall’ex Sassuolo, che oltremanica non ha vissuto la miglior stagione della propria carriera:

“È stata un’impressione bellissima. È stato fantastico tornare in campo e ho avvertito ottime sensazioni. Per l’inizio del campionato sarò al top della forma. Dopo i problemi fisici dell’ultima stazione sono in credito con la fortuna. Se starò bene, e sono convinto che sarà così, 20 gol li segno. Sto lavorando molto e durante le vacanze in Sardegna ho svolto tutti i giorni doppi allenamenti. Ho visto più palestra e campo che mare o la spiaggia. La gente non lo sa, ma ho giocato tutto l’anno col menisco rotto”.

Milan, Scamacca svela la propria volontà: le dichiarazioni

Il classe 1999 si è inoltre esposto su un amico che, nonostante l’accostamento al Milan, si è trasferito dall’altra sponda del Naviglio:

“Sapevo che Davide (Frattesi, ndr) sarebbe andato all’Inter. Lui è una mezzala che si butta in area ed è fantastico negli inserimenti. La squadra di Inzaghi è l’ideale per lui, ha fatto bene a scegliere i nerazzurri, avendo la possibilità di giocare in una big italiana. Io non l’ho avuta questa chance perchè c’erano meno soldi la scorsa estate. Inoltre io sono più aperto di Davide come mentalità e sono soddisfatto così: la Premier è l’Nba del calcio.”

Scamacca non ha negato la propria nostalgia dell’Italia, ma senza alcun rancore:

“Ho sempre avuto e sempre avrò nostalgia dell’Italia, però se dovessi tornare in Serie A non sarebbe perchè ho fallito in Inghilterra. Semplicemente si tratterebbe di un’opportunità irrinunciabile. E non sarebbe nemmeno un passo indietro per la mia carriera, il nostro campionato resta uno dei migliori. Per l’Europeo dipende da me, non dal fatto che giochi in A o in Premier. Sono convinto che ci arriverò bene.”

L’attaccante ha successivamente svelato in quale squadra sarebbe disposto a trasferirsi nel nostro campionato:

“Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Per me Roma è casa e Totti l’idolo da bambino. E poi quale giocatore non sognerebbe di essere allenato da Mourinho. Sono convinto che mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora. Con Pellegrini ci siamo sentiti, è un amico: diciamo che ci abbiamo scherzato un po’. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. “

Il numero 7 di Fidene ha concluso esprimendosi sul trasferimento di Tonali dai rossoneri al Newcastle: