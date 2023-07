L’allenatore consiglia il Milan: “E’ un grande investimento”

Sono giorni frenetici di calciomercato per il Milan. I rossoneri lo seguono da tempo e arriva anche il consiglio dell’allenatore.

Dopo un paio di estati abbastanza serene, quella appena iniziata sembrerebbe molto più in salita per i tifosi del Milan. La stagione non è stata a livello della precedente ma, come detto da Zlatan Ibrahimovic durante l’anno, è difficile confermarsi campioni. Il percorso in Champions è stato certamente migliore, ma resta la macchia per l’eliminazione in semifinale contro l’Inter. Il campionato, senza la penalizzazione in classifica della Juventus, invece, sarebbe stato completamente disastroso perchè il Milan, sul campo, ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo una stagione così altalenante, nell’immaginario collettivo dei tifosi rossoneri, ci sarebbe dovuto essere Paolo Maldini a guidare la dirigenza verso il rafforzamento della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Così, però, non è stato; la storica bandiera rossonera, dopo alcune divergenze con Gerry Cardinale è stato allontanato insieme al suo collaboratore Ricky Massara.

Oltre a Maldini, anche un altro simbolo dei colori milanisti ha lasciato Milanello. Sandro Tonali, da sempre tifosi del Milan, è stato ceduto per 80 milioni al Newcastle. Un duro colpo per i tifosi rossoneri che vedevano nell’ormai ex numero 8 il capitano del futuro. La nuova dirigenza rossonera, ora, dovrà provare a non far rimpiangere Maldini e il primo obiettivo è certamente di sostituire Tonali nel miglior modo possibile.

Sostituto Tonali, nuovo nome per il Milan: arriva il consiglio dell’allenatore

Quella di Sandro Tonali è una perdita enorme per il Milan che, però, ora ha 80 milioni pronti da poter reinvestire sul mercato e creare una rosa ancora più competitiva. Nelle ultime settimane sono diversi i nomi di centrocampisti accostati al club di via Aldo Rossi.

In pole position sembra esserci Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, che è stato molto vicino all’Inter qualche settimana fa, ora sembra più vicino al Milan, che a differenza dei nerazzurri, avrebbe già il budget per concludere la trattativa. Il ds del Sassuolo, Andrea Carnevali, però, ha affermato che per strapparlo ai neroverdi servono almeno 40 milioni di euro, ovvero, la metà della cifra incassata dal Milan per Tonali.

L’acquisto di Frattesi, significherebbe sacrificare gran parte del budget che serve ai rossoneri anche per un nuovo attaccante di livello internazionale. Per questo motivo, nelle ultime ore, stanno salendo sempre più le quotazioni di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce.

Il danese classe ’99 ha stupito tutti nell’ultima stagione di Serie A e secondo molti sarebbe pronto al grande salto in una big del nostro campionato. A confermarlo è anche Marco Baroni, allenatore del Lecce nella scorsa stagione: “Ragazzo giovane, ma è un uomo che ha valori professionali e umani importanti. Chi avrà la possibilità di portarlo via, se il direttore lo vorrà lasciar partire, farà un grande investimento perché è giovane, ha margini di miglioramento incredibili, che solo lui può conoscere. Ho avuto la fortuna di allenarlo, ci siamo sentiti, gli ho detto di rimanere umile e di andare avanti forte come sa fare“.