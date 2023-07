Leao si racconta: “Il rinnovo con il Milan è un patto d’amore”, poi il commento sull’addio di Maldini

Direttamente dal ritiro negli USA, Rafael Leao si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Dal rinnovo alla quasi finale di Champions League, passando per il numero 10 e i nuovi acquisti del Milan. Sono tanti i temi di cui il portoghese ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Leao si è concesso a questa intervista nel pieno del ritiro americano, confermando come lui si senta più leader di questo Milan che, giorno dopo giorno, continua ad aggiungere nuovi pezzi al puzzle.

Di seguito le sue parole:

SUL RINNOVO: “Per me è stato un patto d’amore, io in testa avevo già deciso: aspettavo solo il momento giusto. Ho firmato per cinque anni, qui posso vincere molto“.

Il portoghese ha poi continuato parlando del sogno Champions League: nonostante sia difficile, nell’ultimo le squadre italiane hanno dim0strato tutto il loro valore e lui è fiducioso di poter riuscire nell’impresa.

NUMERO 10: “Orgoglioso di averlo e di indossarlo in uno stadio come San Siro. Quando ho sentito che Brahim sarebbe tornato a Madrid, ho chiesto il numero alla società”.

Leao si è soffermato anche sui nuovi acquisti, partendo da Pulisic, di cui ha elogiato la duttilità. “In Serie A non ce ne sono come lui” ha invece detto di Loftus-Cheek, elogiandone la forza fisica palla al piede. Su Reijnders invece tanti complimenti per come batte le palle inattive.

Leao si è detto soddisfatto di come sta venendo su questo nuovo Milan: è consapevole che insieme ai suoi compagni potrà fare una buona stagione.

SUL RUOLO: “Mi sento più leader. Non sono una persona che parla tanto ma sto cercando di farlo di più. Quando sono arrivato alcuni compagni mi hanno preso per mano, ora lo sto facendo io con i nuovi.

Addio Maldini, Leao incredulo: “Per me è stata una sorpresa”

SULL’ADDIO DI MALDINI: “Io sono qui perchè Maldini mi ha chiamato, è stata una sorpresa il suo addio. Mi ha aiutato molto, dentro e fuori da campo, ma la società ha deciso così. Forse ci vedremo in futuro”.

Stessa sorpresa per l’addio di Tonali, altro leader della squadra e grande amico. Leao gli ha augurato un grande in bocca al lupo per il futuro.