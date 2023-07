Mbappé fa tremare i milanisti: lo scenario mette paura

Attenzione al futuro del francese, che potrebbe stravolgere i piani del Milan. I tifosi tremano di fronte a questo clamoroso scenario

Poche ore dopo l’arrivo di Okafor, il Milan punta un altro attaccante. Si tratta di Chukwueze, esterno destro del Villarreal che chiuderebbe il reparto offensivo dei rossoneri occupando anche l’ultimo slot per gli extracomunitari.

Un rinforzo chiesto espressamente da Stefano Pioli che, dopo aver escluso dal progetto sia Origi che Rebic, necessita di un esterno sulla fascia opposta a quella di Rafael Leao. In questo modo il tecnico rossonero potrà continuare con il suo 4-2-3-1 con Pulisci dietro la punta. All’occorrenza, tuttavia, potrà anche virare sul più classico 4-3-3, con due esterni di ruolo che accompagnano Olivier Giroud come prima punta.

Resta ancora da limare qualcosa per l’arrivo di Chukwueze. La cifra dovrebbe essere intorno ai 25 milioni, a metà tra i 20 offerti dal Milan ed i circa 30 chiesti dagli spagnoli. Nelle ultime ore, però, un fulmine a ciel sereno ha sconvolto il calcio europeo, e il Milan potrebbe essere trascinato nell’operazione. Si tratta della situazione di Kylian Mbappe, escluso dalla tournée del Psg.

Milan, occhio a Mbappe: il futuro del francese potrebbe sconvolgere i piani del Milan

Kylian Mbappe è stato escluso dalla tournée in Giappone del Paris Saint Germain. Decisione arrivata dopo mesi di tensione tra la società e l’attaccante francese, che già volte ha espresso la volontà di lasciare Parigi. Dopo settimane di trattativa, il club ha deciso di non rinnovar il suo contratto in scadenza nel 2024, escludendo dal ritiro e, di fatto, mettendolo sul mercato.

Fulmine a ciel sereno per il calcio europeo. Prima interessata al francese è sicuramente il Real Madrid, che nonostante il mercato costosissimo che ha già fatto, potrebbe sborsare i 200 milioni di euro che il Psg richiede per Mappe. Occhio, però, perchè in questa situazione potrebbe rientrare anche il Milan.

Se Mbappe va al Real Madrid, infatti, il Paris Saint Germain potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria, di 175 milioni di euro, per strappare Rafael Leao al Milan. Uno scenario che mete ovviamente paura ai rossoneri, in balia degli grandi movimenti di mercato europei.

Attenzione ai prossimi giorni, perché perdere Leao potrebbe essere una mazzata per il Milan dopo l’addio di Sandro Tonali e di Paolo Maldini. Sostituire Leao, al momento, potrebbe risultare impossibile per il Milan che dovrebbe iniziare la stagione senza una pedina fondamentale. L’inizio di campionato si avvicina e il Milan deve cercare di non perdere il suo top player.