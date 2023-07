Milan accerchiato dalle inglesi: l’affare si complica

Il club rossonero è al lavoro, sta valutando diverse alternative per il ruolo di prima punta: la concorrenza in Europa però, è più agguerrita che mai

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda, quella dove le trattative diventando lunghe ed estenuanti, quella dove il tempo gioca un ruolo fondamentale, quella dove si prova a raccogliere quanto seminato nelle settimane precedenti.

La dirigenza del Milan, rappresentata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per quanto riguarda le operazioni di mercato, è al lavoro su più tavoli. L’obiettivo del duo rossonero è quello di consegnare nelle mani di Stefano Pioli una rosa profonda, ma di qualità, che possa competere su tutti i fronti.

Uno dei grandi limiti della passata stagione del Diavolo è stato proprio la mancanza di alternative all’altezza: le seconde linee, come vengono chiamate, non hanno reso, sopratutto in attacco. I vari Rebic, Origi e De Ketelaere non hanno aiutato la squadra in termini di gol complicando – di parecchio – il lavoro di Stefano Pioli.

Serve trovare necessariamente una punta che possa far rifiatare Olivier Giroud, ma che al tempo stessa garantisca reti e prestazioni di alto livello: serve un attaccante d’esperienza, che abbia giocato con continuità negli ultimi anni, magari anche in Champions League: l’identikit è quello di Medhi Taremi.

Milan, il tempo stringe: arrivano le inglesi

La dirigenza rossonera ne è consapevole: urge trovare un attaccante degno del Milan, che possa garantire un buon bottino di gol. L’attaccante iraniano del Porto Medhi Taremi è uno dei nomi sulla lista di Moncada e Furlani. Il bomber 30enne ha una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni, ma il Milan potrebbe riuscire ad abbassare il prezzo facendo leva sul contratto in scadenza nel 2024.

Il Milan ha abbiato i primi contatti con l’entourage del calciatore per sondare il terreno: nel caso in cui i rossoneri decidessero di affondare riempirerebbero poi l’unico slot a disposizione per i calciatori extra Ue: di conseguenza i vari Kamada e Chkwueze, non potrebbero più vestire la maglia del Diavolo. Il Milan deve fare una scelta, anche subito.

Secondo quanto riportato dal portale portoghese O Jogo, infatti, su Taremi ci sono gli occhi di diversi club della Premier League. Su di lui ci sono Manchester United, Arsenal e Tottenham. Queste tre big inglesi hanno chiesto informazioni e sono interessate al calciatore. Non solo Inghilterra però: in Ligue1 annche il Marisglia osserva.

La dirigenza è avvisata, la concorrenza è agguerrita: il Milan, se vuole davvero Taremi, deve cercare di stringere i tempi.