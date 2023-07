Milan, accordo trovato per due cessioni: la notizia

Dopo giorni di grande attività sul fronte entrate, il Milan è vicino a chiudere due colpi in uscita. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo per la cessione a titolo temporaneo di due “canterani” rossoneri.

Archiviati gli affari Loftus-Cheek e Pulisic, con Reijnders in dirittura d’arrivo, il Milan si concentra sul lato cessioni. Sono ancora eccessivi gli esuberi non ritenuti funzionali per il progetto di Pioli. Dopo aver detto addio a Tatarusanu, Dest, Bakayoko e Vranckx, altri due calciatori stanno per lasciare il ritiro di Milanello.

In base a quanto riportato da Calciomercato.com, il Genoa di Gilardino sarebbe vicino a due giocatori cresciuti nel vivaio rossonero: Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo.

Calciomercato Milan, Gabbia e Colombo verso il prestito al Genoa

Nelle ultime ore è stata trovata la quadra per la trattativa che porterebbe il difensore e il centravanti sotto la Lanterna in prestito, un trasferimento che convince anche i diretti interessati. Rimangono ora da definire i dettagli per quanto concerne le formule di riscatto e controriscatto.

Inoltre la dirigenza di via Aldo Rossi sta cercando di piazzare altri componenti dell’organico scarsamente impiegati la scorsa stagione, tra tutti Ballo-Tourè, Adli e Caldara. Per il Corriere dello Sport il Bologna è tra i club interessati al terzino senegalese.

Nella lista dei partenti sono compresi anche Rebic e Origi, su cui non molla la presa del West Ham. Resta invece un’incognita il futuro di De Ketelaere, il quale a meno di un’offerta sostanziosa rimarrà in rossonero.