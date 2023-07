Milan, Adli a un passo dalla cessione: il club interessato

Il centrocampista francese non ha mai convinto a pieno Stefano Pioli, il quale l’ha sfruttato pochissimo nel corso dello scorso campionato e che adesso è in vendita.

Il rapporto tra Yacine Adli e il Milan era partito lo scorso anno nel migliore dei modi, con un ottimo prepartita disputato da parte del centrocampista francese ex Bordeaux. Con l’inizio dello scorso campionato, il rendimento del giocatore è calato in maniera importante.

Progressivamente, Stefano Pioli ha relegato Adli in panchina, non cambiando il suo metro di giudizio nei confronti del centrocampista francese, preferendogli altri profili presenti nella rosa rossonera come Rade Krunic.

L’Ajax ha chiesto informazioni su Adli

La situazione potrebbe subire uno stravolgimento importante con l’ingresso di un nuovo attore in scena. Questo potrebbe essere l’Ajax, secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo.

Il club olandese avrebbe chiesto informazioni al Milan per il cartellino del centrocampista francese. Nelle prossime ore le due società si incontreranno per discutere la trattativa in maniera dettagliata, previa la conferma dello stesso Adli.

I rossoneri, dopo numerosi acquisti, hanno iniziato a vendere i giocatori della rosa in esubero e Yacine Adli e tra questi.