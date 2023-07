Milan, affare lampo: rossonero verso la cessione in Serie A!

Sono ore decisamente frenetiche per il calciomercato del Milan, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita.

Nonostante il colpo di scena iniziale, che ha visto l’addio di Maldini e Massara a causa di divergenze con la società, il mercato del Milan procede a vele spiegate. Per quanto concerne il mercato in uscita le operazioni più importanti sono la fine del prestito di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid e la cessione di Tonali al Newcastle. L’offerta irrinunciabile di 70 milioni di euro più bonus presentata dai Magpies al Milan ha dato una spinta importante al mercato in entrata.

Di fatti sono arrivati già tre nuovi acquisti ufficiali: Ruben Loftus Cheek dal Chelsea per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, Marco Sportiello a parametro zero dall’Atalanta e Luka Romero dalla Lazio, anche lui a parametro zero. Inoltre, i rossoneri sono vicinissimi alla chiusura dell’affare con il Chelsea per Christian Pulisic, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità anche per l’acquisto dell’esterno americano classe ’98, che si trasferirà a Milano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il mercato in entrata del Milan non dovrebbe fermarsi alle operazioni sopracitate, ma si sta lavorando per consegnare a mister Stefano Pioli un altro centrocampista. Ad oggi, in pole pare esserci Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe’98 dell’AZ Alkmaar.

Calciomercato Milan, il punto sulle cessioni: cessione in Serie A per l’esterno!

Invece per quanto riguarda il mercato in uscita, nelle ultime ore, dopo alcuni giorni di stallo in seguito alla cessione di Tonali, si sta muovendo qualcosa. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica infatti, il Milan avrebbe messo sul mercato Junior Messias, autore di 6 gol e 2 assist questa stagione tra campionato e Champions League. Il brasiliano non è più al centro del progetto e la prossima stagione non troverebbe spazio nello scacchiere tattico di mister Pioli. Si avvia dunque verso la conclusione l’avventura in rossonero dell’ex Crotone, durata appena due anni.

La valutazione dei rossoneri è di circa 10 milioni di euro, ad oggi l’unica squadra ad essersi rivelata realmente interessata ad avviare una trattativa è il Torino di Urbano Cairo, 8 milioni di euro l’offerta dei granata, ma i contatti tra le parti sono molto frequenti e si potrebbe facilmente arrivare ad un punto di incontro comune. Si attendono sviluppi della trattativa durante i prossimi giorni di calciomercato, ma i presupposti per la buona riuscita dell’operazione ci sono tutti.