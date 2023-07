Milan, i convocati di Pioli per il raduno: tanti gli assenti

Domani inizierà ufficialmente la stagione 2023/2024 del Milan. Il raduno si svolgerà a Milanello. In seguito al primo allenamento della stagione ci sarà la conferenza stampa di Pioli. Ecco i convocati per il raduno:

: Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Bennacer (impegnato nel recupero dall’infortunio) ATTACCANTI: Messias, Origi, Rebic, Romero.

Inizia il raduno:, fra volti nuovi e assenti

Nell’elenco dei convocati in ritiro spiccano i nuovi arrivati: Sportiello, Luka Romero, ma soprattutto Loftus-Cheek. Per loro domani sarà il primo giorno in campo da rossoneri.

Mancheranno all’appello per qualche giorno anche diversi top rossoneri, che hanno avuto l’appendice con le nazionali dopo la fine del campionato: Maignan, Theo e Giroud a Leao, Kjaer, Thiaw e De Ketelaere, i quali rientreranno mercoledì 19. Spicca allo stesso modo la presenza di Caldara, di rientro dal prestito allo Spezia, che con ogni probabilità sarà ceduto. Stessa sorte potrebbe toccare a Matteo Gabbia, su cui sembrerebbe essere la Salernitana.

Si rivede in campo anche Florenzi, reduce da una stagione in cui è sceso in campo solamente sei volte e ha voglia di riscatto. Adli, Origi e Rebic rappresentano invece dei grandi punti interrogativi: il primo ha avuto davvero pochissime occasioni di giocare nella scorsa stagione, il secondo ha deluso le aspettative, mentre il terzo sembra non avere più lo smalto di un paio di anni fa. Sicuramente se il Milan dovesse ricevere delle offerte per questi giocatori le prenderà in considerazione, anche se c’è ancora tempo per guadagnarsi la conferma rossonera, specialmente per il giovane Adli.