Milan, ecco la ciliegina sulla torta: clamoroso colpo dall’Italia

La ciliegina sulla torta del calciomercato del Milan arriva dall’Italia: super colpo da un big di Serie A.

Il calciomercato del Milan al momento sta regalando un sacco di gioie ai tifosi rossoneri, che hanno potuto abbracciare diversi nuovi acquisti arrivati a vestire la maglia rossonera per tornare dove il Milan deve essere: in lotta per lo Scudetto e per le vittorie europee. I tifosi del Milan hanno potuto salutare tanti acquisti di ottimo livello, come quello di Christian Pulisic o Noah Okafor, oltre agli arrivi di calciatori che rappresentano una maggiore scommessa come magari Ruben Loftus Cheek, Luka Romero o Tijjani Reijnders.

Nel complesso il calciomercato del Milan fino ad ora sarebbe già più che soddisfacente, ma la dirigenza rossonera sta lavorando ad un super colpo dalla Serie A. Il Milan sta tentando un big del nostro campionato che sembra in uscita dalla sua squadra a causa di problemi di “comprensione” con la dirigenza del club. Se fino ad ora il calciomercato del club rossonero è decisamente positivo, l’arrivo (seppur difficile) di un altro big, per di più da una squadra rivale, rappresenterebbe una vera e propria ciliegina sulla torta del calciomercato del Milan.

Super colpo dalla Serie A: è la ciliegina sulla torta del mercato

Il Milan sta tentando Luis Alberto, che nelle ultime ore ha espresso tutta la sua insoddisfazione nei confronti del comportamento della Lazio nei suoi riguardi. Il centrocampista spagnolo sta aspettando da mesi notizie riguardanti il rinnovo di contratto e si aspettava un trattamento diverso dalla società biancocelesti dopo aver rifiutato le offerte multimilionarie arrivate dall’Arabia Saudita per le quali la Lazio ha già perso Sergej Milinkovic Savic. Il Milan è pronto ad approfittare della situazione per regalare un top player a Stefano Pioli.

Il centrocampista spagnolo sarebbe un colpo fantastico per il Milan di Pioli e si sposerebbe alla perfezione con il passaggio al 4-3-3 immaginato dall’allenatore rossonero per la prossima stagione. Va detto però che il trentenne spagnolo al momento non ha ancora aperto in maniera definitiva ad un suo addio alla Lazio, società dove si trova molto bene. Inoltre l’affare resta molto complesso per una serie di parametri, a partire dal fattore economico, sia per il cartellino che per quanto riguarda l’ingaggio. Un altro fattore che preoccupa i parametri del Milan riguarda il fattore anagrafico ed il fatto che comunque nel corso di questa sessione di mercato sono già arrivati diversi colpi in quella zona di campo.