Milan, Furlani scatenato: doppio colpo dal Villarreal

Dopo un avvio a rilento, il Milan è ormai la squadra più vivace sul fronte mercato: Loftus-Cheek, Luka Romero e Pulisic gli acquisti ufficiali, ma non solo.

Il calciomercato del Milan sembrerebbe essere sulla buona strada: dopo un avvio piuttosto lento, che vedeva i rossoneri in seconda fila rispetto ai cugini nerazzurri, la società del diavolo ha cominciato a piazzare i primi colpi per la stagione 2023/2024.

Dopo l’uscita dei due dirigenti Maldini e Massara, il Milan ha dovuto nominare Furlani e Moncada come sostituti: da loro sono nati i primi colpi della società rossonera, portando a Milano Loftus-Cheek, Luka Romera e Pulisic.

Calciomercato Milan, è quasi rivoluzione in casa rossonera

Non sarà il termine più adatto, ma alla fine della stagione 2022/2023 il Milan ha fatto piazza pulita, a partire da alcuni pezzi da ’90 della dirigenza, come Maldini e Massara, fatti fuori dalla nuova società.

Non solo, la squadra capitanata da RedBird non ci ha pensato due volte e ha venduto per 80 milioni di euro Sandro Tonali al Newcastle, uno di quei giocatori che hanno il rossonero dentro.

I tifosi rossoneri non hanno certamente apprezzato il comportamento della propria società, che ora sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare con l’innesto di giocatori di livello in rosa, anche con esperienza internazionale: in particolare Loftus-Cheek e Pulisic. Nelle ultime ore, è poi arrivata la conferma ufficiale di un nuovo acquisto: si tratta del centrocampista olandese Reijnders.

Il Milan ora è a caccia di una punta: l’età di Giroud non gli permette più di fare reparto da solo, giocando sia in Campionato che nelle varie Coppe, Ibrahimovic ha definitivamente detto addio e Origi non è più una certezza e l’intenzione è quella di cederlo.

Furlani uomo mercato? Si pensa ad un doppio colpo con il Villarreal

Il calciomercato del Milan sembrerebbe non fermarsi qui; anzi, Furlani ha già altri due nomi sul taccuino, anche se al momento sono più un desiderio che un dato di fatto.

Come riporta milannews.it, Giorgio Furlani starebbe pensando di aprire dei dialoghi con il Villarreal per non uno, ma ben due calciatori: Samuel Chukwueze e Danjuma.

L‘attaccante nigeriano è da tempo un obiettivo del Milan, ma il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 35 milioni e un affondo del Milan al momento è improbabile. L’attaccante olandese Danjuma, invece, non è un profilo ricercato, ma il Milan starebbe pensando ad una formula di prestito oneroso.

La doppia trattativa è ancora in stallo e non c’è stato nemmeno un contatto sia con l’entourage dei calciatori sia con la squadra spagnola, che nel frattempo li ha schierati entrambi titolari nella prima amichevole estiva.