Milan, Gabbia al Villareal: definita la formula

Un altro giocatore ai saluti in casa Milan. Sbarcherà presto in Spagna, definita la formula dell’accordo tra i due club.

Un Milan sempre meno italiano dato che a dare i saluti nei prossimi giorni sarà un altro giocatore italiano: Matteo Gabbia. Il Milan ora inizia a pensare a quei giocatori che lasceranno Milanello, dopo un ottimo mercato in entrata, per andare a guadagnare qualcosa per le proprie casse e per lasciare più spazio a quei giocatori che, ad oggi, non sono centrali nel progetto di Pioli. Dunque a fare presto le valigie, verso la Spagna, sarà il difensore italiano Matteo Gabbia.

Gabbia va al Villareal: la formula

Secondo il Corriere dello Sport Matteo Gabbia sarà il prossimo addio ufficiale in casa Milan.

Il giovane 23enne italiano al Milan ha collezionato 51 presenze mettendo anche a segno la sua prima rete in Champions League, contro la Dinamo Zagabria. Tuttavia non è mai riuscito ad imporsi per via della forte concorrenza presente nel reparto difensivo del club rossonero che, nelle ultime stagioni, ha avuto un grande upgrade in termini di qualità.

Per lui quindi è ora di respirare aria nuova e secondo il Corriere dello Sport sarà presto un nuovo giocatore del Villareal. L’asse Milan-Villareal nelle ultime ore difatti è calda dato che sul piatto c’è anche il nome di Chukwueze, presto nuovo giocatore rossonero. La tratattiva che porterebbe Gabbia in Spagna però è slegata a quella del giocatore nigeriano.

Lascerà quindi il Milan in questa sessione di mercato e la formula sarà il prestito secco senza opzioni di riscatto preferendo l’estero piuttosto che la permanenza in Italia con altri club.