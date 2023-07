Milan, il nuovo arrivato smaschera Pioli: rivelazione sul modulo

Milan, Reijnders si presenta in conferenza stampa. Il centrocampista olandese svela il suo ruolo in campo e parla delle sue caratteristiche. Citando anche quale posizione avrebbe in mente per lui il tecnico parmense.

In casa Milan l’argomento del giorno è la conferenza stampa di presentazione di Tijjani Reijnders, arrivato dall’Az Alkmaar per rinforzare il centrocampo rossonero. Il calciatore olandese è stato acquistato per circa 20 milioni di euro e insieme a Bennacer e Loftus-Cheek si candida per un posto da titolare il prossimo anno.

Oggi il giovane calciatore rossonero, classe 1998, ha mostrato di avere le idee chiare. Durante la conferenza di presentazione ha svelato ai suoi nuovi tifosi e agli addetti ai lavori qual è il suo ruolo in campo e quali sono le sue caratteristiche tecnico-tattiche. Sarà chiamato ad un compito piuttosto difficile, quello di non far rimpiangere l’ormai ex Sandro Tonali. Il classe 2000 con qualità, grinta e attaccamento alla maglia aveva ormai conquistato il centrocampo rossonero.

Milan, Reijnders si presenta: “Sono un centrocampista moderno, creerò occasioni da gol”

Tijjani Reijnders si è presentato quest’oggi ai tifosi del Milan. Una conferenza stampa durata non moltissimo, durante la quale il nuovo arrivato ha messo in mostra una certa sicurezza nei suoi mezzi. Tra i tanti temi toccati, il centrocampista olandese ci ha tenuto a specificare quali sono le sue caratteristiche di gioco: “Sono un centrocampista moderno, un jolly che sa fare tutto. Gioco spesso in un ruolo difensivo ma penso di essere più adatto ad attaccare: l’obiettivo è creare occasioni da gol“.

Poi Reijnders ha anche svelato qual è la volontà di Pioli e cosa pensa di lui il tecnico toscano: “Il mister pare voglia giocare con due centrocampisti offensivi. Agirò in una posizione abbastanza arretrata per far sì che possa assistere nel migliore dei modi i miei compagni“.

I tifosi rossoneri possono quindi aspettarsi gol e assist dal neo acquisto, che si candida come profilo interessante anche in ottica Fantacalcio. Nella presentazione ha dimostrato anche una discreta conoscenza della storia del Diavolo, sottolineando che suo papà gli ha parlato del Milan degli olandesi. Stefano Pioli sembrerebbe intenzionato a dare fiducia all’ex AZ Alkmaar, più di quanto accaduto nella scorsa stagione con Adli, che sembra ormai destinato a lasciare la compagina meneghina.