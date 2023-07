Milan, l’annuncio di Pioli: la svolta più attesa

Annuncio a sorpresa di Stefano Pioli che, nei giorni scorsi, ha inaugurato la nuova stagione del Milan in conferenza stampa.

Con la cessione di Sandro Tonali per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), gli acquisti di Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro e l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta, il mercato estivo del Milan entra finalmente nel vivo. Resta piuttosto ampio il budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un fantasista/esterno che possa agire sulla trequarti alle spalle della punta, e soprattutto per un centravanti di livello che possa affiancare e far rifiatare lo stesso Olivier Giroud. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti, con Samuel Chukwueze e Gustav Isaksen ancora in pole, mentre l’alternativa made in Italy rappresentata da Nicolò Zaniolo resta sullo sfondo. Per l’attacco, oltre a Scamacca, Morata e Taremi, il sogno della tifoseria resta Lois Openda.

In difesa, invece, le valutazioni effettuate dalla dirigenza sono diverse, e rispecchiano la volontà di non effettuare investimenti eccessivamente dispendiosi. Per questo motivo, i rinforzi individuati potrebbero essere esclusivamente sulla fascia destra, quella di capitan Calabria, che durante l’ultima stagione non ha fornito grandissime garanzie.

Milan, nuovo modulo per la prossima stagione? L’annuncio di Pioli!

Un mercato atipico del Milan che, ora come non mai, dovrà cercare di cambiare rotta dopo l’ultima deludente stagione. Cambio di rotta che passerebbe anche dal nuovo modulo pensato da Stefano Pioli che andrebbe ad esaltare le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivi. Il tecnico ha annunciato questa “svolta” anche in conferenza stampa: “Ho grande stima del gruppo squadra, ma credo sia arrivato il momento di apportare qualche cambiamento“.

La nuova ipotesi tattica è quella di un 4-3-3, dopo il 3-4-2-1 sperimentato nella scorsa stagione, che prevederebbe l’inserimento di Reijnders (vicino ai rossoneri) e Loftus-Cheek nel ruolo di mezzali. La porta di Maignan sarà difesa dalla stessa retroguardia di sempre, con il blocco composto da Theo, Tomori, Thiaw e Calabria che parte favorito. In attacco, invece, bisognerà capire quali saranno i prossimi innesti, ma l’impressione è che Giroud potrà essere coadiuvato a sinistra dal solito Leao, e a destra da Pulisic o da quello che sarà il prossimo acquisto della dirigenza rossonera.