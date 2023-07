Milan-Lumezzane 7-0, il resoconto del match

Ottima partita per i rossoneri prima di partire per la tournée in America. Risultato secco e vittoria portata a casa. Brilla Pulisic!

Alle 17.00 di oggi si è giocata la prima amichevole ufficiale per i rossoneri. Partita semplice ma utile per mettersi in moto e preparare sia la tournée in America che la nuova stagione. Tanti gli esordi per il Milan. Ottima prestazione corale e primo utilizzo per il nuovo modulo che verosimilmente sarà usato per tutto l’anno.

Brilla Pulisic, Romero in gol e Loftus-Cheek impallato!

La prima amichevole per i rossoneri è terminata col risultato sperato: la vittoria. Risultato netto e 7-0 portato a casa. Non c’è stata storia in questa prima sgambata stagionale. I calciatori si son dovuti mettere in moto e da nessuna delle due parti ci sono stati ritmi forsennati. Prima prova di 4-3-3 per mister Pioli.

Il caldo ha affievolito molto il match che si è disputato in due tempi “brevi”. Primo tempo durato 30 minuti, mentre il secondo 36. Solo un cambio tra un tempo e l’altro: fuori Messias e dentro Romero. Al 16′ del secondo tempo i restanti giocatori del Milan (sia di movimento che non) hanno abbandonato il campo per essere sostituiti dalle riserve.

Ottima prestazione di Sportiello che ha saputo fornire sicurezza nelle poche occasioni giunte dalle sue parti, ma che è stato anche salvato una volta dalla traversa su disattenzione del partente Gabbia. Partita di normale amministrazione per il resto della difesa che non ha dovuto compiere grossi interventi. Tra tutti, Florenzi è parso ancora fuori condizione. Menzione d’onore per Calabria: il terzino destro ha fatto sentire più volte il proprio apporto dando una mano alla manovra offensiva.

Ottimo match da parte di Pobega e Krunic, rispettivamente 2 gol ed 1 assist. Loftus-Cheek è parso il più impallato nei tre di centrocampo. Il neo acquisto ha spesso mancato l’ultimo passaggio ed ha anche sbagliato una clamorosa occasione da gol in 1 vs 1 contro il portiere avversario. Da rivedere il suo esordio con la maglia del Milan ma nel complesso ottimi movimenti e dribbling nel mezzo.

In attacco hanno impressionato tutti. Partendo da Messias, il più vicino all’addio, con un ottimo gol al 17′ dove ha smarcato il portiere ed ha segnato a porta praticamente sguarnita. Lorenzo Colombo si è fatto trovare rapace nelle occasioni che gli si sono create e doppietta per lui. Man of the match che va a Pulisic: ottima corsa, 2 assist al bacio per Pobega ed anche un palo dalla lunga distanza.

Anche il neo acquisto Romero, da subentrato, ha detto la sua segnando il gol del 6-0 su rigore, ma nel complesso ottimo apporto alla manovra offensiva. Per il resto dei subentrati del secondo tempo c’è stato poco tempo per esprimersi ed i ritmi erano già calati parecchio. Menzione d’onore per il gol del 7-0 della giovane punta Zeroli che ha chiuso il match.