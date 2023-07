Milan-Lumezzane, le formazioni ufficiali: tre esordi dal 1′

È il giorno della prima amichevole in casa Milan. C’è l’esordio per i nuovi acquisti e sorpresa sul modulo. Le formazioni ufficiali!

Prima amichevole estiva in programma nella giornata di oggi per il Milan. I rossoneri affronteranno il Lumezzane alle ore 17.00 al centro sportivo di Milanello. La partita si potrà seguire in diretta sui canali streaming di DAZN e su Sky. Pioli è pronto a sorprendere ed i neo acquisti altrettanto.

I nuovi acquisti dal 1′ e nuovo modulo

Il Milan è pronto a dire la sua in questa prima amichevole precampionato. Pioli schiera un nuovo modulo (4-3-3) quello che verosimilmente sarà usato per il resto della stagione. Si può definire “ufficiale” il cambio di modulo per la squadra che non userà più un trequartista e passerà ad un centrocampo a 3 con due centrocampisti di spinta ed uno più difensivo.

Tanti esordi dal primo minuto per i rossoneri, partendo da Sportiello in porta e finendo con Pulisic in attacco, passando per Loftus-Cheek sulla linea a 3 di centrocampo. Questo esordio stagionale saprà definire l’utilizzo del nuovo modulo per Pioli e farà vedere nuovi spunti di gioco sia per la novità, appunto, del modulo stesso che dei nuovi interpreti del gioco. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Milan (4-3-3) 57 Sportiello, 2 Calabria, 46 Gabbia, 23 Tomori, 25 Florenzi, 8 Loftus Cheek, 32 Pobega, 33 Krunic, 30 Messias, 29 Colombo, 11 Pulisic

Lumezzane (4-3-3) 1 Filigheddu, 2 Tortelli, 6 Dalmazzi, 15 Pisano, 3 Regazzetti, 11 Poledri, 5 Pesce, 8 Calì, 7 Malotti, 9 Capelli, 10 Spini