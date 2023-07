Milan, non è finita: ecco il prossimo colpo

Il Milan si è già mosso ampiamente sul mercato, ma la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di fermarsi: in arrivo un altro colpo.

Il mercato del Milan, fino a questo momento, è stato spumeggiante. Siamo solo alla fine di luglio, ma si può già dire con abbastanza certezza che la regina del mercato estivo in Serie A sia la squadra rossonera. Bisogna ricordare, che questa sessione estiva di mercato non era iniziato nel migliore dei modi. Il club di via Aldo Rossi, infatti, aveva perso pedine che la maggior parte degli addetti ai lavori reputava fondamentali.

Subito dopo essere riuscito a rinnovare il contratto di Rafa Leao, l’ex capitano rossonero, Paolo Maldini, è stato licenziato a sorpresa da Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, infatti, ha deciso per l’allontanamento di Maldini e del suo braccio destro, Ricky Massara, a causa di alcune divergenze sulle strategie di mercato.

Oltre al suo passato glorioso, il Milan ha dovuto rinunciare anche a chi era predestinato a scrivere il futuro del club e diventare una bandiera per i colori rossoneri. Sandro Tonali, tifoso del Milan sin da piccolo e che tre stagioni fa aveva coronato il sogno di vestire la maglia rossonera, è stato ceduto in Premier League. Il Newcastle, fresco della qualificazione in Champions, ha deciso di puntare su Tonali per costruire una squadra di livello internazionale. Nelle casse del Milan sono arrivati 80 milioni di euro.

Da quel momento, però, la nuova dirigenza rossonera ha deciso di cambiare marcia. I rossoneri sono riusciti a rinforzarsi in più zone di campo. Pioli ha sempre definito l’attacco rossonero come il problema che ha rovinato la stagione scorsa del Milan. L’ha dirigenza per accontentarlo ha fatto arrivare, nell’ordine, Luka Romero, Christian Pulisic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

Ovviamente, dopo, la cessione di Tonali, c’era bisogno di un sostituto all’altezza anche a centrocampo. Dal Chelsea è arrivato Ruben Loftus Cheek che da Tonali ha ereditato anche il numero di maglia. Dall’AZ Alkmaar, invece, è arrivato Tijjani Reijnders. I rinforzi a centrocampo, però, non sono finiti.

Il Milan è pronto a chiudere un altro colpo

I rossoneri, dopo Chukwueze guardano ancora in Spagna per rinforzarsi. Negli ultimi giorni la società rossonera ha chiuso per l’ottavo colpo di mercato: è Yunus Musah, in arrivo dal Valencia.

Il Milan segue il centrocampista statunitense da ormai tantissimo tempo. La trattativa con il Valencia è stata definita nelle ultime ore: al Valencia 20 milioni complessivi, quindi con bonus compresi. Il Milan ha potuto far leva sulla volontà del giocatore che ha spinto fin da subito per vestire rossonero. Musah, infatti, negli ultimi giorni, non ha nemmeno partecipato agli allenamenti con la squadra, ma sta effettuando la preparazione in solitaria.