Real Madrid-Milan, le probabili formazioni: tre nuovi acquisti titolari

Questa notte andrà in scena la prima amichevole in America, ecco il probabile undici che schiererà Stefano Pioli nella delicata sfida.

Questa notte ci sarà l’esordio in America del Milan di Pioli. Si inizia subito alla grande con l’amichevole di lusso contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Non ci sono tanti dubbi di formazione per i rossoneri che con molta probabilità scenderanno in campo col miglior undici per poi stravolgerlo a partita in corso.

Naturalmente Pioli cercherà di centellinare i suoi specialmente visto il lungo viaggio e il carico che in questi giorni è stato molto pesante. Sarà un banco di prova fondamentale però per capire a che livello è il “giovane” Milan, targato Stefano Pioli.

La probabile formazione

Con tutta probabilità Stefano Pioli si affiderà a Sportiello tra i pali, difesa a quattro con Calabria e Florenzi sulle fasce con Gabbia e Tomori al centro.

A centrocampo il trio è formato dal nuovo acquisto Loftus-Cheek, insieme a Krunic e Pobega. In attacco spazio alla star della serata Pulisic, insieme al giovane Colombo e al partente Messias.

Dunque probabile panchina per i vari Theo Hernandez, Leao, Reijnders, Giroud, De Ketelaere che entreranno sicuramente a partita in corso.