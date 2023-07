Milan, Rebic al Besiktas è quasi fatta: nuovi dettagli sull’affare

Manca poco all’addio dell’ex Eintracht dopo 4 stagioni in rossonero. Emerge qualche informazione in più sull’affare.

Non solo in entrata, ma si muove anche il mercato in uscita per la squadra guidata da mister Pioli. Tra i vari esuberi spunta il nome di Ante Rebic, fuori dal progetto tecnico del club meneghino da un po’ di tempo. Adesso sembra essere arrivati agli sgoccioli di questa avventura, con il Besiktas pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Serata decisiva per l’affare Rebic

Oggi potrebbe arrivare il punto che chiuderebbe definitivamente la storia tra il croato e la società di Cardinale. Stando a quanto riportato su gianlucadimarzio.com, nella serata di oggi, venerdì 28 luglio, le controparti potrebbero raggiunge l’intesa per il giocatore. Il classe 93′ arriverebbe in Turchia a titolo definitivo ma a parametro zero, con dei bonus che farebbero incassare al Milan circa 2 milioni di euro, nel caso di un loro raggiungimento.

Furlani&Co. si possono ritenere soddisfatti se dovesse andare in porto la trattativa, soprattuto per questioni monetarie. L’ingaggio dell’ex Fiorentina e Hellas risultava troppo pesante (3,5 mln) per la qualità e la quantità delle prestazioni che Rebic offriva in campo. Se tutto dovesse andare secondo i piani, domani mattina Ante arriverebbe a Istanbul per le visite mediche prima della firma.