Milan, rilancio deciso per Reijnders: l’offerta dei rossoneri

Il Milan ha inoltrato al club olandese una seconda offerta dopo la prima rifiutata dall’AZ Alkmaar, scopriamo le cifre.

Il Milan spinge il pedale dell’acceleratore per completare il centrocampo rossonero di Pioli e spinge ancora forte su Tijjani Reijnders. Milan e AZ Alkmaar, attuale club del giocatore, da settimane sono in contatto e dopo la prima offerta del Milan di circa 20 milioni di euro totali, rifiutata pochi giorni fa dal club olandese, il Milan ora prova a chiudere l’affare il prima possibile.

Milan: seconda offerta inoltrata, l’AZ ci pensa

Il Milan spera di chiudere la trattativa il prima possibile per avere subito a disposizione il giocatore.

Come riportato poco fa da La Gazzetta dello Sport il Milan ha inoltrato una seconda offerta all’AZ. Si tratta di un’offerta di 20 milioni di euro + 5 milioni di bonus. Cifre che vanno a soddisfare quelle che erano le richieste del club cedente e che ora pensa seriamente di lasciar andare Tijjani Reijnders.

Il 24enne ha da tempo l’accordo con il Milan, fissato a 1.7 milioni di euro a stagione, ed ora l’AZ Alkmaar può davvero prendere in considerazione l’offerta del club rossonero che spera di avere il giocatore in gruppo il prima possibile per portarlo nella tourneè pre-campionato.