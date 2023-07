Milan, ritorno di fiamma: l’alternativa a Musah dall’Inghilterra

Il Milan non aspetta solo Musah, c’è il ritorno di fiamma per un acquisto dall’Inghilterra: il calciatore.

Il Milan è scatenato sul calciomercato e dopo un inizio che ha fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri a causa dell’addio di alcune bandiere del club come Maldini e Massara, oltre all’addio di una possibile “futura” bandiera come Sandro Tonali, sono arrivati una serie di acquisti che stanno facendo brillare gli occhi ai tifosi rossoneri: da Reijnders a Pulisic, da Okafor a Chukwueze passando per Loftus Cheek, Romero e non solo. Ma il club rossonero non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto a chiudere un altro affare.

Tra i nomi che sembrano molto vicini a vestire la maglia rossonera c’è quello di Yunus Musah, centrocampista centrale del Valencia che da settimane sembra vicino al suo arrivo in Italia per vestire la maglia del Milan. La trattativa però al momento non arriva ad una conclusione, con la chiusura che continua a slittare di settimana in settimana. Per questo motivo il Milan è alla ricerca di un’alternativa e sembra essere tornato di moda un vecchio pallino di mercato del Milan. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta e la situazione sul nuovo acquisto del Milan.

Calciomercato Milan, l’alternativa a Musah arriva dall’Inghilterra

Il Milan ha scelto l’alternativa a Yunus Musah, si tratta del centrocampista norvegese Sander Berge, di proprietà dello Sheffield United, squadra che milita nella Championship, l’equivalente della Serie B inglese. Il centrocampista piaceva al Milan già da tempo, prima ancora che sbarcasse in Inghilterra nel 2021 con la maglia dello Sheffield United. Ora, viste le difficoltà che portano alla chiusura dell’affare Musah, il nome di Sander Berge è tornato in cima alle preferenze del club.

Sander Berge sarebbe perfetto per il ruolo di vertice basso nel nuovo 4-3-3 che ha in mente mister Stefano Pioli per la prossima stagione. Il centrocampista norvegese, in attesa del ritorno dal lungo infortunio di Ismael Bennacer, potrebbe occupare la cabina di regia del club rossonero e non avrebbe problemi poi a tornare in secondo piano una volta che il centrocampista algerino torni in forma al 100%. Caratteristiche tecniche leggermente diverse rispetto a quelle di Yunus Musah che è un centrocampista decisamente più quantitativo e “di corsa” rispetto al centrocampista norvegese. Al momento non ci sono notizie concrete sulla chiusura dell’affare, ma il Milan ha iniziato a lavorare sottotraccia per avere un’alternativa concreta all’affare Yunus Musah.