Milan scatenato, si avvicina il colpo Musah: l’indizio dal Valencia

Musah spinge per la cessione: il Milan attende

Il Milan è impegnato in America per la tournee estiva di preparazione. Stefano Pioli sta facendo lavorare duramente i suoi giocatori per farli arrivare pronti al via del nuovo campionato. Da poche ore, infatti, si è conclusa l’amichevole contro la Juventus terminata con una sconfitta ai calci di rigore.

Non tutti, però, sono partiti per la tournee negli Stati Uniti. Il tecnico rossonero, infatti, ha lasciato a Milanello Ante Rebic, Divock Origi e Ballo-Touré.

Per il terzino l’addio è ormai vicino, anche se dopo il suo rifiuto al Fulham l’unica pista è il Bologna che vorrebbe prelevare sin da subito il senegalese. Anche gli altri due sono in partenza, allettati soprattutto da sirene turche, in particolare per il croato, con il Besiktas fortemente interessato.

Musah sempre più vicino: la situazione

Il mercato in entrata dei rossoneri sembra non essere finito qui. Pioli ha chiesto un altro centrocampista e gli occhi di Moncada e Furlani sono caduti prevalentemente su Yunus Musah del Valencia, obiettivo, ormai, da un paio di settimane.

Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore si sta allenando a parte e potrebbe anche saltare l’amichevole contro l’Alaves di domani, segno inequivocabile che vuole solamente il Milan e vestire la maglia rossonera.