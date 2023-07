Milan, scenario shock: può andare all’Inter

Il club rossonero è uno dei club più attivi di questo calciomercato. Un obiettivo però potrebbe clamorosamente sfumare. E c’è qualche polemica.

Il Milan di Stefano Pioli è la squadra protagonista di questa sessione di calciomercato. La nuova dirigenza composta da Giorgio Furlani e dal capo scouting Moncada ha rivoluzionato la rosa ed ha messo a segno una serie di colpi di primo piano. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Nelle ultime ore il club, semifinalista nell’ultima Champions League, ha acquistato per 20 milioni (e 8 di bonus) l’esterno offensivo Samuel Chukwueze, giovane promessa del Villarreal. Il calciatore è l’ennesimo rinforzo per il reparto offensivo, ancora un giovane dopo gli arrivi di Okafor e del talento americano Christian Pulisic. Per i tanti rinforzi che sono arrivati c’è qualcuno che è ovviamente sfumato. O forse, in questo caso, è stata la dirigenza a fare scelte diverse.

Stiamo parlando del talento giapponese Daichi Kamada, calciatore attualmente a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il club rossonero aveva letteralmente in pugno il calciatore asiatico con la dirigenza precedente (Paolo Maldini e Frederik Massara) che avevano chiuso l’affare e contavano di ratificare al più presto. La società ha cambiato dirigenza e anche l’affare Kamada è stato totalmente congelato. Ora per Daichi il futuro potrebbe ancora essere in serie A.

Milan, gli occhi dell’Inter su Kamada

Il Milan ha fatto altre scelte ma ora a Kamada ci pensa l’Inter. La società nerazzurra è da sempre molto attenta al mercato degli svincolati, soprattutto delle opzioni più convenienti. D’altronde negli ultimi giorni non sono passati inosservati i complimenti di Simone Inzaghi in conferenza e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ci pensa seriamente. L’operazione Onana insegna e l’Inter spera di ottenere altri acquisti di questa tipologia. Kamada-Inter è una pista da non sottovalutare per i prossimi giorni o magari anche per le prossime settimane.

L’Inter necessita di un sesto centrocampista, ma prima deve cedere Sensi e Fabbian, il primo a titolo definitivo e il secondo in prestito. Il sogno di Ausilio è il centrocampista dell’Udinese Samardzic, ma il club ha ora altre priorità (situazione portieri e soprattutto il sostituto di Lukaku). Prima gli altri colpi e magari, nel caso il tesoretto per il mercato sia stato già utilizzato, si potrà provare l’affondo. Dopo Frattesi e Thuram i nerazzurri potrebbero chiudere per un altro obiettivo rossonero. Manca ancora un mese di mercato e i tifosi dell’Inter attendono rinforzi.