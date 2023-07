Milan sconfitto ai rigori dalla Juventus: le parole di Pioli

Il precampionato è entrato nel vivo. Tutti i top club si trovano in varie parti del mondo per testare i nuovi acquisti e oliare i vecchi meccanismi della passata stagione, il tutto per farsi trovare al meglio per le prossime sfide.

Non è da meno il Milan, regina indiscussa del calciomercato, almeno in Italia, che sta utilizzando al meglio i soldi incassati dalla cessione monstre di Tonali per costruire una squadra all’altezza della storia del club.

Intanto, poche ore fa, negli Usa, è andata in scena la secconda sfida di questo tour precampionato dei rossoneri contro la Juventus, terminata con una sconfitta ai calci di rigore.