Milan, si insiste per il giocatore della Juventus: la situazione

Contatti nelle ultime ora tra Milan e la Juventus per un calciatore. Ecco su quale giocatore bianconero ha puntato gli occhi il Milan

Continua senza sosta il calciomercato dei rossoneri sia in entrata che in uscita. In questo momento, la squadra di Pioli è negli Stati Uniti per giocare il Soccer Champions Tour. La prima partita, giocata domenica 23 luglio, contro il Real Madrid è finita con la vittoria dei Blancos per 3 a 2. Per i rossoneri hanno segnato Tomori e il nuovo acquisto Luka Romero.

La prossima amichevole, per preparare al meglio la prossima stagione, sarà contro la Juventus venerdì 28 luglio alle ore 4.30 italiane.

Contatti tra Milan e Juventus

Nel frattempo, le due squadre che si affronteranno venerdì, sono in contatto tra loro per parlare di Luca Pellegrini.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Milan starebbe cercando un vice Theo Hernandez e ci sono stati dei contatti con la Juventus per prendere informazioni sul calciatore Luca Pellegrini. Il terzino bianconero avrebbe voluto continuare l’esperienza con la Lazio, ma la situazione è bloccata.

Non solo il Milan è interessato, ma sulle tracce di Pellegrini c’è anche il Nizza, su richiesta precisa di Farioli. Il Milan però, prima di accelerare per un nuovo acquisto, deve prime agevolare l’uscita di Fodé Ballo-Touré