Milan, tante richieste per Gabbia: il club ha una strategia

Un giocatore del Milan, Matteo Gabbia, può partire. Si valutano le offerte ma il club ha un’idea molto chiara su come agire.

Si tratta del difensore Matteo Gabbia. Il giocatore italiano è richiesto da altre squadre, soprattutto italiane, e potrebbe anche lasciare il club rossonero. Il Milan non pone ostacoli e, secondo Tuttosport, il reparto difensivo potrebbe comunque rimanere intatto.

Gabbia, quale futuro?

Matteo Gabbia in Serie A viene visto con buon occhio e le richieste, per lui, sono molte.

Con il Milan non ha mai trovato molto spazio per esprimersi al meglio ed ora, secondo Tuttosport, il 23enne ha la possibilità di trovare altri lidi, soprattutto in prestito, per poter crescere.

Il Milan tuttavia ha preso la decisione che, anche se Gabbia dovesse partire o meno, il reparto difensivo rimarrebbe intatto. Dunque i tifosi rossoneri non dovranno aspettarsi movimenti in entrata per la difesa milanista.

Il compartimento difensivo ad ora è formato da Tomori, Kjaer, Kalulu, Thiaw e, appunto, Gabbia. Dunque per la dirigenza rossonera non servirà aggiungere altre pedine e si contnuerà con le strategie di mercato per centrocampo e attacco contando sulla difesa attuale.