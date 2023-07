Tonali saluta il Milan: messaggio da brividi sui social

Il centrocampista azzurro inizierà una nuova avventura in Premier League con il Newcastle. Tonali ha affidato ai social i suoi pensieri sulla sua storia rossonera, fatta di soddisfazioni e successi.

Ci siamo: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. La notizia inizialmente aveva sorpreso non poco i tifosi rossoneri, che mai si sarebbero aspettati di vedere fuori dalla lista della rosa rossonera uno dei simboli della squadra di Pioli.

Il giocatore ha deciso di salutare il club e i tifosi attraverso i social:

Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo.