Milan, triplo affare in Serie A: si chiude a 12 milioni

Milan scatenato in questo primo mese ufficiale di calciomercato, dopo l’addio di Tonali sono arrivati i primi rinforzi per Stefano Pioli. Adesso il Diavolo prepara una possibile tripla operazione con un altro club di Serie A.

I rossoneri starebbero mettendo a punto una grande trattativa con il Torino di Urbano Cairo, da ormai qualche settimana sono tre i nomi sul piatto: Pobega e Messias da parte milanista e Singo da parte granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è possibile che tutti e tre i calciatori cambino casacca in questa sessione estiva di scambi. In questo senso la parola chiave sembrerebbe essere solamente una: il tempo.

Il Milan chiede tempo: per Singo possibile un piccolo sconto

Se il Milan da parte sua chiede qualche tempo per riflettere e mettere a punto l’operazione Singo, d’altra parte lo concede al Torino per il ritorno di Tommaso Pobega, l’azzurro è stato già in Piemonte nella stagione 2021/2022 (per lui 4 gol in 33 presenze in campionato). Sembrerebbe invece diversa la situazione legata a Junior Messias.

Con l’arrivo di Luka Romero e Christian Pulisic alla corte di Stefano Pioli, il mister ex Lazio e Inter tra le altre avrà alternative in più da schierare sulla zona destra della trequarti. Dove c’è già Alexis Saelemaekers e appunto anche il brasiliano che però sembrerebbe destinato a lasciare il club nel giro di pochi giorni. Ivan Juric vorrebbe chiudere in fretta l’affare per il classe 1991. La dirigenza torinista vorrebbe acquistarlo per una cifra di circa 3/4 milioni di euro, con un contratto di 2 o 3 anni.

Per l’affare Pobega invece, stando a quanto affermato dal quotidiano, il Milan avrebbe chiesto circa due settimane di tempo per trattare un’eventuale cessione. Potrebbe non rientrare tra le priorità dell’allenatore, ma allo stesso tempo è importante capire se il mercato offrirà nuove occasioni a centrocampo. Considerando anche l’assenza di Bennacer per i primi mesi di stagione causa infortunio rimediato nelle battute finali del campionato scorso.

Per quanto riguarda Singo invece la richiesta di Cairo resta di 15 milioni di euro. Il discorso cifre non sarebbe ancora entrato nel vivo all’interno della trattativa tra le due società. L’affare però potrebbe chiudersi con un piccolo sconto in favore della compagine meneghina che con 12 milioni di euro potrebbe assicurarsi un nuovo esterno di spinta. Un esterno del centrocampo a 5 che sarebbe chiamato a giocare terzino nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.