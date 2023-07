Morata-Milan, svolta in arrivo? Succederà prossima settimana!

Il Milan fa sul serio per Morata, per i rossoneri la prossima settimana sarà fondamentale per l’esito della trattativa.

L’asse Madrid-Milano si fa più calda. La società di Cardinale vuole veramente affondare il colpo per Morata, profilo ideale in termini tecnici ed economici. L’ex Juventus sembra essere perfetto per alternarsi con Olivier Giroud, o formare un duo d’attacco di grande esperienza.

In programma incontro con l’agente di Morata

Come riportato da calciomercato.com, prossima settimana è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e l’intermediario di Morata.

L’Atletico Madrid ha posto sul contratto di Morata un clausola rescissoria da 10 milioni di euro, valida solo per il mese di luglio.

Per questa ragione risulta essenziale la volontà del giocatore nell’abbracciare il progetto meneghino. Cifra non folle per un giocatore da grandi palcoscenici, che può dare tanto al Milan e al calcio italiano.