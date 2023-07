Musah-Milan, affare fatto: spunta la data dell’arrivo in Italia

Il Milan con Yunus Musah ha chiuso l’ottavo colpo in entrata di questo calciomercato effettuando una vera e propria rivoluzione.

La trattativa con il Valencia per il giovane centrocampista è giunta al termine e ormai soltanto le visite mediche e la firma del contratto separano Yunus Musah dal diventare un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri verseranno nelle casse del club spagnolo circa 20 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il classe 2002.

L’arrivo di Musah in Italia e le visite mediche

Durante l’edizione odierna di Sky Sport 24, Marco Demicheli ha rilasciato nuove informazioni sull’arrivo del calciatore a Milano. Il centrocampista è atteso in Italia nella serata di domani e lunedì mattina svolgerà le consuete visite mediche. Poiché il rientro del Milan dalla tournée americana avverrà tra pochi giorni però, Musah non raggiungerà i suoi nuovi compagni negli Usa, ma resterà ad allenarsi a Milanello insieme all’altro neo acquisto rossonero: Chukwueze.

Il giovane centrocampista è pronto a prendersi un posto da titolare nei rossoneri sfruttando le sue due qualità principali: la fisicità e la duttilità. Infatti lo statunitense può giocare sia in un centrocampo a due come mediano, sia in un centrocampo a tre come mezzala. In caso di necessità Pioli potrebbe schierarlo anche come trequartista nel suo 4-2-3-1. Musah ha tutte le carte in regola per conquistare i tifosi rossoneri.