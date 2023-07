Musah vicino al Milan? Il Valencia cambia le carte in tavola

Aggiornamenti sul giocatore del club spagnolo, che sembra avvicinarsi sempre di più all’approdo in rossonero.

Non si ferma con Chukwueze il mercato in entrata della società di Cardinale. Con l’altissima possibilità della partenza di Rebic, Furlani è pronto a puntare forte su Yunus Musah, centrocampista classe 2002‘. Il Valencia, proprietario del suo cartellino, pare abbia cambiato idea su un fattore chiave dell’affare, facendo sorridere i rossoneri.

Valencia abbassa le pretese: 25 mln per Musah

Notizia che avvicina leggermente Musah al club di via Aldo Rossi. Secondo gianlucadimarzio.com, il Valencia ha diminuito la cifra richiesta per il trasferimento dello statunitense. Il centrocampista piace molto al Milan, che però finora non è andato oltre ai 18 milioni di euro, più 2 di bonus.

Nessun accordo tra le parti finora, ma si prevede un week-end intrigante ai fini del raggiungimento di un intesa. Se dovesse andare in porto la trattativa, Yunus Musah sarebbe il terzo rinforzo per la mediana, dopo Loftus-Cheek e Reijnders.