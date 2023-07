Noah Okafor, un clamoroso retroscena: ha rifiutato una big d’Europa

L’attaccante svizzero, tre anni fa, aveva ascoltato un consiglio speciale decidendo di rifiutare una big.

Il Milan è molto attiva, al momento, sul mercato. I numerosi addi dell’inizio dell’estate hanno costretto i rossoneri a rifondare il reparto offensivo.

Il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid e l’esclusione dal progetto di Origi e Rebic hanno portato il Milan a lavorare sull’attacco. Ecco allora che è arrivata la firma di Noah Okafor, e l’affondo per Chukwueze, ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Una rivoluzione totale nell’attacco del Milan, che l’anno prossimo potrà così giocare sia con il vecchio 4-2-3-1 che con un nuovo 4-3-3, potendo sfruttare le fasce ed i contropiedi insieme con gli altri nuovi acquisti, Pulisic e Loftus-Cheek.

Nelle ultime ore, però, è spuntato un retroscena interessante. Uno dei nuovi acquisti del Milan avrebbe, nelle scorse sessioni di mercato, rifiutato una big d’Europa. Si tratta di Noah Okafor, nuovissimo attaccante rossonero.

Milan, Okafor rifiutò il Manchester City: retroscena interessante

Noah Okafor è l’ultimo acquisto del Milan. L’attaccante svizzero classe 2000 andrà ad affiancare Olivier Giroud nelle gerarchie per il ruolo di prima punta. L’ultima stagione al Salisburgo ha giocato 32 partite segnando 10 gol e servendo 5 assist. Un bottino di tutto rispetto per un calciatore di 23 anni, giudicato dal Milan il profilo giusto per il progetto a lungo termine rossonero.

Attenzione, però, al retroscena saltato fuori nelle ultime ore. A quanto pare nel 2020 l’attaccante svizzero rifiuta l’offerta del Manchester City scegliendo, su consiglio del padre, di trasferirsi al Salisburgo. Il club austriaco, infatti, aveva scelto lui come erede di Haaland, che andò al Borussia Dortmund. Il club austriaco pagò il calciatore circa 11 milioni di euro al Basilea per garantirsi le prestazioni di Okafor.

Il Milan ha dovuto sborsare circa 14 milioni di euro per strappare Okafor al Salisburgo, portando a casa un prospetto giovane e di livello europeo. Nei prossimi giorni il Milan affonderà il colpo su Chukwueze, nigeriano del Villarreal, per completare l’attacco. I rossoneri hanno rifondato completamente il reparto, con Rafael Leao e Olivier Giroud come pilastri e i vari innesti intorno. Occhio perchè il Milan potrebbe avere uno degli attacchi più forti e completi della Serie A, con l’obiettivo di tornare in vetta alla classifica del campionato italiano, oltre che quello die confermare la propria forza in Europa dopo la semifinale di Champions League raggiunta l’anno scorso.