Non rientra nei piani di Pioli, addio Milan: fissato il prezzo

A poco più di un mese dal termine della sessione estiva, il Milan può definirsi la “regina del calciomercato”. I rossoneri hanno messo a segno sei colpi più uno in dirittura d’arrivo. Dopo l’addio di Tonali, un altra cessione importante potrebbe essere definita a breve.

La rivoluzione preannunciata a inizio giugno dalla dirigenza del Milan si è realmente verificata. La prima avvisaglia si è verificata dall’addio di Paolo Maldini, seguita dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Da allora la coppia Furlani-Moncada ha iniziato il proprio mandato in rossonero mettendo a segno un colpo dopo l’altro.

Il Diavolo ha cambiato il proprio volto: la formazione di Stefano Pioli è stata pesantemente stravolta, a partire dal centrocampo. Per la stagione imminente la mediana potrebbe assumere un aspetto totalmente differente rispetto all’anno passato. In attesa del rientro dall’infortunio di Ismael Bennacer, il terzetto potrebbe essere composto da Rade Krunic affiancato dai nuovi acquisti Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

Il bosniaco potrebbe però giocarsi il posto con Yunus Musah del Valencia promesso sposo del Milan. Lo statunitense sarebbe così il settimo innesto di questa finestra di mercato. Il classe 2002 potrebbe prendere il posto lasciato da Yacine Adli, al passo d’addio. Il modulo rossonero sarebbe quindi tendente al 4-3-3, differente dal 4-2-3-1 prediletto dal tecnico nell’annata scorsa. Lo schema andrebbe a tagliare fuori i trequartisti. Brahim Díaz ha infatti salutato Milano e anche Charles De Ketelaere potrebbe non rientrare nei piani di mister Pioli.

Calciomercato Milan, De Ketelaere fuori dal progetto: si valutano offerte

Il belga non ha rispettato le attese della passata stagione: giunto in Italia tra le più rosee aspettative, il numero 90 ha spesso deluso quando chiamato in causa. A pesare anche il prezzo pagato dalla dirigenza rossonera pari a 35 milioni per portare l’ex Club Brugge a Milanello. A causa del basso rendimento il classe 2001 è ormai nella lista dei cedibili.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società attualmente in pole per acquistare De Ketelaere è il PSV, seguita da Aston Villa, Lens e Lipsia. Per il Milan risulta difficile al momento pareggiare la cifra pagata lo scorso anno al club belga, ma la richiesta rossonera ammonta a 28 milioni.

La proposta è stata però declinata dagli olandesi, i quali sarebbero disposti ad acquistare il trequartista solamente tramite la formula del prestito. La società milanista non sembra però soddisfatta: ciò potrebbe complicare i piani dei vertici di via Aldo Rossi, intenti a cedere il belga ritenuto futile alla causa.