Non solo Cambiaso, asse caldo Milan-Juventus: un altro nome sul piatto

L’interesse del club rossonero non si ferma a Cambiaso, nel mirino un altro terzino della Juve per il posto di vice-Theo Hernandez.

La neo-dirigenza rossonera ha deciso di regalare colpi in entrata a profusione ai propri tifosi e al tecnico Stefano Pioli per garantirgli di poter lavorare con il 100% della rosa già nei primi giorni del ritiro estivo, programmando così al meglio la prossima stagione che sarà decisiva.

Dopo gli acquisti a centrocampo e in attacco i rossoneri sono pronti a riversare le proprie forze economiche per rinforzare le seconde linee di difesa, le stesse che lo scorso anno hanno deluso in alcuni momenti decisivi della stagione in cui il tecnico aveva bisogno del massimo della forma di tutti i calciatori della rosa.

Calciomercato Milan, nel mirino anche Pellegrini della Juve

Nelle scorse abbiamo riportato la notizia di Sky Sport secondo la quale il club rossonero avrebbe puntato il terzino di proprietà della Juve Andrea Cambiasso, trattativa che non decolla anche per l’elevata richiesta del club bianconero.

Pochi minuti fa, Sky Sport riporta che l’asse Milan-Juventus è molto caldo e dopo il forte interesse riscosso nei confronti di Cambiaso per il ruolo di vice-Theo Hernandez, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un altro terzino di proprietà della Juventus: Luca Pellegrini.

Il difensore dopo la breve parentesi dello scorso anno alla Lazio è tornato alla corte di Massimiliano Allegri e sembra destinato a partire il prima possibile e la dirigenza rossonera, intenta anche lei a cedere un esubero come Ballo-Tourè, avrebbe richiesto informazioni per il terzino italiano, la Juventus chiede una cifra che si aggira intorno ai 8 milioni di euro.