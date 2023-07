Non solo Openda, il Lipsia ci riprova: altro sgarbo di mercato al Milan

Dopo Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan non vuole fermare la propria corsa sul mercato. Sul taccuino dei dirigenti rossoneri appare ormai da mesi una vecchia conoscenza della Serie A, su cui si è però ultimamente inserito il Lipsia.

La rifondazione della rosa del Milan dopo alcuni addii pesanti sta procedendo per gradi. I primi due acquisti (Loftus-Cheek e Pulisic) ricoprono le lacune tra il centrocampo e il reparto avanzato. C’è però ancora da lavorare su entrambi i fronti, a partire dal vice-Giroud, mentre per la mediana si attende il riscontro dell’AZ Alkmaar sulla proposta formalizzata per Tijjani Reijnders.

In casa rossonera tiene banco anche la questione esterno destro d’attacco: Junior Messias e Alexis Saelemaekers potrebbero salutare Milano. Il brasiliano, in particolare, ha le valigie oramai pronte in quanto escluso dai piani di Pioli. Ancora da stabilire le sorti del belga, il quale vorrebbe però continuare la propria avventura nel Diavolo.

Per questo motivo in Via Aldo Rossi la ricerca di un laterale destro d’attacco è all’ordine del giorno, sebbene anche il neo acquisto Pulisic si è detto disposto a ricoprire tale ruolo. Tra i tanti nomi nella lista rossonera si presenta un calciatore che “va di moda” da diversi mesi, per il quale si è però palesato un ostacolo.

Milan, si complica una pista di mercato: il Lipsia riprova il sorpasso

In base a quanto riportato da Tuttomercato.web, il Lipsia si sarebbe inserito nella pista Nicolò Zaniolo. La società tedesca ha infatti avviato i contatti con il Galatasaray per acquistare il cartellino dell’azzurro, il quale non ha escluso la possibilità di un trasferimento in questa finestra di mercato.

Dopo aver soffiato ai rossoneri Lois Openda, acquistato dal Lens per una cifra pari ai 40 milioni, nei piani del club gestito da Red Bull ci sarebbe un altro sgarbo al Milan, il quale segue con attenzione l’ex Roma da più di un anno. L’esterno scuola Inter era infatti uno dei pallini dell’ex dirigente Paolo Maldini, che in più occasioni aveva tentato di portarlo a Milanello, senza esito positivo della trattativa.

Per sottrarre il talento classe 1999 ai campioni di Turchia sarà necessario pagare la clausola di 35 milioni presente nel contratto. Plausibilmente nelle prossime settimane il Lipsia, o chiunque si farà avanti, proverà a chiedere al Galatasaray uno sconto di prezzo sul calciatore, che dopo soli sei mesi trascorsi sulle rive del Bosforo potrebbe volare verso la Bundesliga.