Non solo Rebic: il Milan prepara un’altra cessione

Altro giocatore in uscita per i rossoneri, con i nuovi acquisti che lo arginano nel progetto tecnico di Pioli.

Mercato da vero top club per la società di via Aldo Rossi, che con Chukwueze è arrivato al settimo acquisto della sessione estiva di mercato. I nuovi innesti però, hanno portato ad alcuni dei loro nuovi compagni ad essere sempre di più ai margini del progetto rossonero. Come Rebic -trattativa in chiusura con il Besiktas– anche un altro attaccante potrebbe diventare un vero e proprio esubero, con alcuni intermediari che lavorano per portarlo altrove.

Saelemaekers lontano da Milano?

Tanti nuovi volti in attacco per Pioli, carico per l’inizio della nuova stagione. Pulisic, Okafor e Chukwueze arricchiscono il reparto offensivo con la loro qualità ed esperienza europea. Il loro arrivo complica il futuro di alcuni compagni di reparto, come quello di Alexis Saelemaekers. Lì davanti iniziano a diventare troppi e il belga potrebbe essere la vittima sacrificale di questa situazione.

L’ex Anderlecht -insieme a Messias– sembra essere in seconda fascia rispetto ai new entry, pronti a conquistare San Siro e tifosi rossoneri a suon di goal e di prestazioni. Secondo calciomercato.com, qualche intermediario è al lavoro per il belga e potrebbero arrivare a breve offerte alle porte di Casa Milan.

Il bilancio di Saelemaekers al Milan

Gennaio 2020, a Milano arriva un nuovo esterno destro/sinistro direttamente dal Belgio: Alexis Saelemaekers. Acquistato per quasi 8 milioni dall’Anderlecht, entra in punta di piedi all’interno dello spogliatoio rossonero. Non ci si aspettavano i 20 goal stagionali, ma sicuramente un giocatore con un importante spirito di sacrificio e una grande corsa. Infatti, è questo quello che i tifosi rossoneri poi vedranno nelle successive partite del classe 99′.

All’attivo 140 presenze e 10 goal per Alexis, numeri che non vanno a favore suo ma che sono bastati per farlo entrare nel cuore dell’ambiente meneghino. Alcuni picchi di qualità importanti, come il goal rifilato al Napoli la passata stagione nel clamoroso 0-4 al Maradona: azione da solista puro che ha ubriacato la difesa dei poi futuri campioni d’Italia.

Da ricordare anche le reti nelle notti europee. Come quelle ai danni di Salisburgo e Dinamo Zagabria, arrivate consecutivamente. Un giocatore che non ha brillato come un protagonista puro, anche nella stagione dello scudetto, ma che si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa da mister Pioli. Il ballottaggio più importante per lui si è rivelato quello con Brahim e Messias, con entrambi che ogni tanto soffrivano qualche periodo no.