Novità nel CdA del Milan: ci sono due nuovi membri | chi sono

Il Milan presenta diversi cambiamenti nel suo CdA: scopriamo insieme chi sono i due nuovi membri dell’organigramma rossonero.

L’estate appena iniziata non sarà certamente facile per i tifosi rossoneri. Le premesse, non erano male, in quanto il Milan aveva iniziato a muoversi rinnovando il contratto di Rafael Leao. Dopo mesi di trattative, infatti, i rossoneri sono riusciti a strappare il “sì” del portoghese che resterà a Milano fino al 2028.

Pochi giorni dopo l’annuncio del rinnovo, però, per i tifosi del Milan è arrivata l’improvvisa doccia gelata. Paolo Maldini è stato licenziato dal Milan. L’ex capitano rossonero, infatti, è stato allontanato dallo stesso Gerry Cardinale a causa di alcune divergenze tecniche. Il numero uno di RedBird, infatti, aveva intenzione di cambiare strategia sul mercato, ma Maldini non era d’accordo.

Cardinale, infatti, voleva utilizzare una strategia che si ispirava al Moneyball del baseball americano, usando così algoritmi che individuassero i migliori acquisti per il Milan. Maldini, invece, preferiva continuare con un metodo più tradizionale che ha portato a grandi risultati come lo scudetto conquistato due stagioni fa. Per questo motivo, quindi, l’ex bandiera rossonera è stata allontanata. Con Maldini, è stato allontanato anche Ricky Massara.

I tifosi del Milan, dunque, hanno perso quella figura di riferimento che era una garanzia per il popolo rossonero. L’addio di Maldini, però, non è stato l’unico duro colpo dell’estate milanista.

Poche settimane dopo la separazione con Paolo Maldini, anche l’uomo che in molti vedevano come il futuro del Milan e che molti credevano potesse essere la prossima bandiera rossonera è stato ceduto. Sandro Tonali dopo tre stagioni al Milan, squadra di cui è sempre stato tifoso, è partito per approdare in Premier League. L’ex numero 8 rossonero è stato venduto al Newcastle per la cifra record di 80 milioni di euro.

Il CdA del Milan cambia: le novità

Ora il Milan è ovviamente a lavoro per trovare un sostituto all’altezza di Sandro Tonali. La dirigenza rossonera, però, nonostante la stagione sia alle porte, è cambiata nuovamente.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, lo scorso 12 giugno Alec John Scheiner, Isaac John Halyard e Niraj Narendra Shah hanno presentato le loro dimissioni dal CdA del Milan, dopo aver lasciato anche il ruolo di consiglieri nel Tolosa sempre nei giorni scorsi. Il 23 giugno, il CdA rossonero si è riunito nuovamente e ha nominato due nuovi componenti, vale a dire Robert Klein e Kevin LaForce, che sono entrambi due manager di RedBird.

Di seguito il nuovo CdA del Milan:

Paolo Scaroni (presidente)

Giorgio Furlani

Stefano Cocirio

Gerry Cardinale

Randy Levine

Gordon Singer

Mark Dowley

Riccardo Stefanelli

Robert Klein

Kevin LaForce