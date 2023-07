Occasione di mercato per il Milan: “Voglio giocare di più”

Gli uomini mercato del Milan continuano a intavolare trattative per rinforzare il centrocampo. L’ultimo nome fa sognare i tifosi.

Rinforzare il centrocampo del Milan, dopo aver subito la grave perdita di Sandro Tonali, resta uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di SportMediaset il “Diavolo” sta portando avanti la trattativa per Ryan Gravenberch. Già nelle scorse settimane i rossoneri avevano chiesto informazioni al Bayern Monaco per il centrocampista olandese, ma la richiesta di 35 milioni di euro fatta dai bavaresi per il suo cartellino aveva allontanato il Milan.

L’apertura al prestito

Lo scenario però nello ultime ore è cambiato in favore del Milan. Il Bayern infatti starebbe pensando di aprire a un possibile prestito del giovane calciatore in seguito all’intervista rilasciata da Gravenberch a Kicker. L’olandese ha espresso chiaramente il suo malessere per la passata stagione e ha dichiarato di voler giocare di più, possibilmente al Bayern oppure in un’altra squadra.

Il Milan però se vuole assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista classe 2002 deve sbrigarsi perché la concorrenza non manca. Il nome di Gravenberch infatti suscita parecchio interesse in Premier League. Tra le squadre inglesi che hanno già chiesto informazioni per il calciatore ci sono Liverpool e Newcastle.