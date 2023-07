Occhio Milan: un club inglese pronto all’assalto per l’obiettivo di mercato!

Dopo i primi colpi in entrata per il Milan, e i vari rumors sui prossimi acquisti e non, ora c’è un club inglese che insidia un obiettivo di mercato.

L’interesse del Milan nei confronti del giocatore statunitense, Yunus Musah, è chiaro da settimane. Il centrocampista del Valencia è in uscita dal club spagnolo, che ha bisogno di fare cassa, e il Milan gradirebbe il suo arrivo per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, che ha anche esordito in nazionale maggiore, è stato allenato da Gattuso, appunto al Valencia. Il tecnico calabrese lo consiglia al club rossonero dato che il giovane centrocampista ha talento da vendere.

Musah, non solo Milan: anche un club inglese su di lui

L’accordo verbale tra il Milan e il centrocampista Yunus Musah sembra esserci già da diversi giorni.

Il Valencia con una cifra attorno ai 20 milioni di euro chiuderebbe l’affare ma secondo The Sun c’è un nuovo club interessato al 20enne.

Si tratta del Fulham, il club inglese ha buone risorse da investire e Marco Silva, tecnico del club, è un buon estimatore del giovane centrocampista. Il Valencia aspetta e, con la giusta cifra, Musah può partire.