Okafor non basta: si tratta per l’attaccante della Serie A

Il Milan continua a spingere forte sul mercato. Dopo Okafor si tratta un altro bomber: possibile arrivo dalla Serie A.

Il Milan si sta dimostrando la reginetta di questa sessione estiva di mercato, nonostante ad inizio giugno tanti rossoneri avevano storto il naso. Infatti le uscite di Maldini e Massara in dirigenza e di Tonali sul campo avevano infastidito non poco i tifosi del Diavolo. Francamente viene difficile contestare il mal di pancia dei tifosi, considerando quanto contasse Maldini in dirigenza e quanto fosse importante Tonali in campo. Tuttavia la sensazione è che la dirigenza di Cardinale stia prendendo la strada giusta per rinnovare una rosa che aveva superato il suo picco massimo con lo scudetto di due stagioni fa.

Inoltre il Diavolo sembra non avere nessuna intenzione di fermarsi alle apparenze. Infatti il Milan ha veramente rivoluzionato la propria rosa con sette nuovi acquisti, sfruttando gli 80 milioni della cessione di Tonali. Sarà poi il tempo a dire se questi colpi avranno avuto l’effetto sperato dalla dirigenza rossonera. Tuttavia per ciò che riguarda il reparto offensivo il Milan ha ancora una punta da piazzare. Infatti manca una vera e propria prima punta da integrare nelle rotazioni con Giroud, considerando come Okafor possa andare a ricoprire il ruolo di esterno alto nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Ed è qui che il nome di Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, torna di moda.

Milan, Cabral opportunità concreta

Infatti, come riportato da Il Corriere della Sera, il Milan sembra essere molto interessato al centravanti brasiliano della Viola. Cabral avrebbe tutte le caratteristiche per essere un’ottima alternativa a Giroud oppure, chissà, per giocarsi le proprie chance alla pari. Inoltre le caratteristiche di Cabral lo rendono un attaccante adatto al gioco del Milan per qualità e fisicità. C’è anche la necessità di dare uno sguardo alle sue statistiche per gli amanti dei numeri: 19 gol in 63 presenze con la Fiorentina potrebbero non sembrare molti. Tuttavia i numeri vanno interpretati e va considerato il fatto che Cabral è sempre stato in crescita con la maglia della Viola.

Quindi, secondo Il Corriere della Sera, il Milan vuole provarci seriamente dopo aver mantenuto ottimi i contatti per circa un mese. Inoltre le due dirigenza dovrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi giorni per trattare di un eventuale passaggio del brasiliano da Firenze a Milano. Parlando di soldi, ciò che alla fine muove il mercato, la Fiorentina vorrebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, per velocizzare la trattativa, le pretese di Commisso potrebbero abbassarsi per chiudere l’accordo. C’è ovviamente da considerare la posizione di Rebic e Origi, entrambi in uscita dal Milan: posizione scomoda, ma che non dovrebbe influenzare troppo l’affare Cabral.