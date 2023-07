Paragone con Dybala, risposta a sorpresa di Romero: poi l’appello al Milan

Luka Romero è stato uno dei protagonisti della prima amichevole disputata dal nuovo Milan: grande prestazione e gran gol per lui che suona la carica in vista della stagione in arrivo.

Romero e Pobega hanno rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport dagli USA. Il primo ha lanciato un messaggio al mondo Milan, il secondo ha analizzato tatticamente la partita.

Milan, parla Romero: “Qui posso imparare tanto”

L’attaccante argentino inizia parlando della sua volontà per quanto riguarda la nuova stagione:

Se voglio restare qui o andare a giocare? Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto.

Al giocatore è stato poi chiesto se il gol fosse stile Dybala, lui risponde così:

Ho calciato come so fare io…

Si può dire che al momento il giovane attaccante argentino stia dimostrando personalità.

Tommaso Pobega è invece più concentrato ad analizzare la partita:

Siamo soddisfatti, è stato un test importante, abbiamo alzato subito il livello. Che cosa cambia rispetto alla scorsa stagione? Abbiamo provato un approccio diverso in fase di possesso.

Conclude poi complimentandosi il suo nuovo compagno Loftus-Cheek: