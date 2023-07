Pioli a sorpresa sui nuovi acquisti del Milan, poi il commento su Tonali

È ufficialmente iniziata la stagione del Milan, con la squadra che si è riunita a Milanello. Inoltre Pioli ha parlato dei nuovi acquisti.

Primo giorno di scuola praticamente in bacheca per il Milan che è tornato per la prima volta dalla fine della stagione a Milanello. Pioli ed i suoi si sono ritrovati nel centro sportivo del Diavolo per iniziare a preparare la stagione 2023/24. Proprio l’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa per introdurre i tifosi alla prossima stagione, toccando diversi temi interessanti.

Milan, Pioli tra mercato e volti nuovi

Da qui riparte il Milan, dopo gli addii di Ibrahimovic e l’esclusione di Maldini, per provare a riportare il rossonero sul tetto d’Italia. Riparte da Pioli, da un gruppo squadra più maturo e dai nuovi acquisti. Proprio il mercato ed i volti nuovi sono due dei temi più interessanti toccati da Pioli in conferenza.

L’allenatore ha da prima parlato di calciomercato:

“Il nostro mercato è un mercato di idee. Non ho più potere decisionale di prima, non sono io che faccio trattative e firmo contratti. Ho stima di questo gruppo che ci ha portato allo Scudetto e in semifinale di Champions. Tuttavia credo sia necessario qualche cambiamento“.

Di conseguenza, nonostante i cambiamenti, il Milan non ha cambiato la sua filosofia di lavoro, anche se Pioli ha chiesto qualche nuovo innesto. Dopodiché Pioli dei due nuovi acquisti del Milan: Loftus-Cheek e Romero. Queste le sue parole:

“Loftus e Romero sono motivati, sanno cos’è il Milan e vogliono dare tanto. Al Milan serve qualcuno che sia il massimo tutti i giorni. La lingua non è un problema, mi faccio capire. Per la fascia destra cerchiamo uno bravo nell’uno contro uno“.

In chiusura Pioli ha toccato anche il delicato argomento Tonali:

“Per noi Sandro è un grande perdita dal punto di vista tecnico. Tuttavia si era creata una situazione conveniente per tutte le parti”.

Di conseguenza Pioli ci ha lasciato qualche indizio di mercato. Infatti il Milan cerca con forza, tanto da avere conferma dallo stesso allenatore, un sterno destro con spiccate abilità nell’uno contro uno. Chissà che il Milan non possa farsi un altro grande regalo di mercato.